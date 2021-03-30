«الفجيرة الخيرية» تطلق خدمة الخريطة التفاعلية لمشروع إفطار الصائم

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية عن قيام الجمعية بتصميم وتنفيذ وإطلاق خدمة الخريطة التفاعلية لمشروع إفطار الصائم لهذا العام تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا، لتكون بذلك الجمعية الأولى على مستوى الدولة التي تقدم هذه الخدمة للمشروع الذي تنفذه في 85 نقطة توزيع لوجبات الإفطار في الفجيرة ومدينة دبا، موضحاً أن عدد الصائمين المتوقع استفادتهم من المشروع يبلغ يومياً 16.666 ألفاً بإجمالي 500 ألف صائم، وهذا العدد قابل للزيادة خلال الشهر الكريم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الجمعية بحضور مدير عام الجمعية وفايز اليماحي مساعد مدير الجمعية وعدد من موظفي الجمعية وممثلي وسائل الإعلام.

وأشار المرشودي إلى أن الخدمة الجديدة تمكن المتبرعين سواء أفراد أو مؤسسات من اختيار موقع التبرع وعدد المستفيدين باستخدام الهاتف المحمول عن طريق الخريطة التفاعلية التي توفرها الجمعية عبر الموقع الإلكتروني على الرابط التالي https://www.fujcharity.ae/iftar/.

وأوضح أنه بمجرد الدخول على الرابط الذكي تفتح الخريطة التفاعلية وتظهر كل نقاط توزيع وجبات الإفطار في المناطق المختلفة وتظهر معها أعداد المستفيدين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمعرفة التكلفة، وتوفر الخدمة طريقة دفع سهلة عن طريق الهاتف.

وقال: سيكون بإمكان المتبرع متابعة تنفيذ المشروع عبر هاتفه النقال وسيتم موافاة الجهات المساهمة في المشروع بتقارير مصورة عن مراحل التنفيذ خلال شهر رمضان المبارك، كما يمكن زيارة نقاط التوزيع للوقوف على عملية التوزيع التي تنفذها الجمعية هذا العام وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

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