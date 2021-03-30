حمدان بن راشد.. بصمات لا تُنسى في سجل الوطن

المصدر: وام

كان للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بصمات لا تنسى في سجل الوطن خاصة في المجالات التي أسهمت في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وكان "طيب الله ثراه" صاحب رؤية ثاقبة أسهمت في تطوير البنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي من موقعه كرئيس لهيئة كهرباء ومياه دبي، ما أسهم في مواكبة متطلبات التنمية المستدامة واحتياجات قطاعات الاستهلاك من خلال خطط مدروسة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل.

الأولى عالميا في الحصول على الكهرباء

وكان لتوجيهات ومتابعة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه دور كبير في توفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه في دبي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاقتصاد ووجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، في المرتبة الأولى عالميا في الحصول على الكهرباء للعام الثالث على التوالي، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي.

أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في العالم

وفي أبريل 2019، دشن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مشروع توسعة المحطة "إم" التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي في جبل علي والتي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الإمارات.

وسجلت دبي إنجازا عالميا جديدا بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميغاوات من الكهرباء في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

الطاقة المتجددة والنظيفة

وقد عززت توجيهات ومتابعة المغفور له من تميز دبي على المستوى العالمي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحت رئاسته رحمه الله أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروعات كبرى للطاقة المتجددة والنظيفة أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميغاوات بحلول عام 2030.

وعند افتتاحه للدورة السادسة من القمة العالمية السادسة للاقتصاد الاخضر في أكتوبر 2019، والتي شارك فيها رؤساء دول ورؤساء حكومات ومنظمات دولية وإقليمية إلى جانب ممثلين عن قرابة 80 دولة حول العالم، قال المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، إن دولة الإمارات حققت إنجازاً مهماً في سبيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لدولتنا في مجال الطاقة واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وقال إن إمارتي أبوظبي ودبي حققتا تقدما ملموسا في مشاريع التنمية المستدامة ومشروعات الطاقة النظيفة وأهمها محطة نور أبوظبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

الاهتمام بالاستدامة

فقد أولى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اهتماماً كبيراً بالاستدامة والحفاظ على البيئة وكان حريصاً على متابعة المشروعات الكبرى.

وفي فبراير 2013، افتتح المغفور له "المبنى المستدام"، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة القوز، ويعد أكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء محققا 98 نقطة، وفق مقياس مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة (LEED) والذي يشتمل على 110 نقاط.

ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية سنويا منذ عام 1999، ويعد أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة ويوفر فرصة مهمة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة.

واستقطبت الدورة الثانية والعشرون من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية عام 2020 التي نظمتها الهيئة عبر منصة افتراضية، 1076 شركة عارضة من 52 دولة، و63058 زائرا من مختلف أنحاء العالم، وهو أكبر عدد من الزوار في تاريخ المعرض على مدى 22 عاماً.

وخلال افتتاحه الدورة الثانية والعشرين في أكتوبر 2020، قال المغفور له الشيخ حمدان بن راشد: "تتميز هذه الدورة من المعرض "المحايد للكربون" الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتجربة استثنائية للعارضين والزوار وإمكانية اللقاء بين العارضين وأصحاب القرار، بالإضافة إلى الندوات والجلسات التي يشارك بها مسؤولون وخبراء وشخصيات مؤثرة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاستدامة، ونأمل أن يشهد المعرض مشاركات ولقاءات وتوصيات ناجحة ومقترحات عملية لدعم مسيرة التنمية المستدامة محلياً وعالمياً".

وعند افتتاحه للمؤتمر العالمي لتحلية المياه 2019 في دبي الذي نظمته "الجمعية العالمية لتحلية المياه" ويعد الأكبر في العالم والأبرز من نوعه في المجالات التخصصية لتحلية المياه، قال المغفور له الشيخ حمدان بن راشد طيب الله ثراه: "نؤكد على مواصلة جهودنا الحثيثة جنبا إلى جنب مع الجمعية الدولية لتحلية المياه لتحقيق النجاح لهذا الحدث العالمي، فلدينا رؤية مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة والمسؤولية البيئية عن طريق تطوير واستخدام التقنيات المبتكرة في تحلية المياه".

الاهتمام بالتعليم

وبشأن التعليم أولى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اهتماماً خاصاً به وكان حريصاً على إعداد جيل متعلم يواكب حكومة وفكر المستقبل، إضافة إلى تشجيع الموظفين على مواصلة التعليم والحصول على أعلى الدرجات العلمية.

وفي مايو 2018، افتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي في منطقة الحضيبة بدبي والذي ضم أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية التي تهدف إلى تمكين الشباب المواطن وتزويدهم بالمهارات الفنية وفق أفضل المعايير العالمية، وتسهم في إعداد جيل من المواطنين يعي أهمية العمل المهني ويدرك مصلحة الوطن في الانتساب إلى برنامج علمي وتقني رائد يعزز من جهود الدولة في توطين الوظائف الفنية في قطاعي الطاقة والمياه.

ولدى افتتاحه المجمع قال المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: "إن مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي يمثل نقطة تحول في مجال التعليم المهني في دبي ودولة الإمارات ونهدف من خلال إنشاء هذا الصرح التعليمي والتربوي المتطور إلى تأهيل الشباب المواطن أكاديميا وعمليا لشغل الوظائف الفنية والهندسية بما يدعم جهودنا في توطين هذه التخصصات، والاعتماد على أبناء الوطن في مواكبة الاحتياجات المتزايدة وخطط التوسع الطموحة في مختلف القطاعات الاستراتيجية".

وفي مارس 2021، أمر المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمكرمة لجميع طلاب الدفعة الأولى (2019-2020) من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن "ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل"، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

الاهتمام بالاستقرار الأسري

وكان للمغفور له بصمات كبرى في مجال العمل الخيري والإنساني والاهتمام بالاستقرار الأسري للمواطنين، وبمكرمة منه تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، منذ العام 2007، العرس الجماعي "أنوار دبي" سنويا لتيسير أمور الشباب المواطن المقبل على الزواج، بما يدعم قيم التعاضد بين أبناء الوطن وإرساء المفاهيم النبيلة للمجتمع الإماراتي وبناء أسر مستقرة سعيدة بعيدة عن الديون والقروض، ووصل عدد الموظفين والموظفات الذين احتفت بهم هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن أعراسها الجماعية "أنوار دبي" إلى 616 موظفاً وموظفة.

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