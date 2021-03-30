«دستورية الوطني» تواصل مناقشة سياسة «العدل» بشأن التوجيه الأسري

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري.

وقال أحمد الشحي إنه تم في الاجتماع تبادل الآراء مع ممثلي وزارة العدل حول الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها الموضوع في الحلقات النقاشية التي عقدتها اللجنة، ولقاءاتها مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة في الدولة.

وأضاف أنه تم التوافق على العديد من القضايا والملاحظات التي عرضتها اللجنة والتي تصب جميعها في مصلحة الأسرة وتماسكها، مؤكداً أن اللجنة وضعت موضوع تماسك الأسرة على رأس أولوياتها خلال دراسة الموضوع باعتبارها أساس بناء المجتمع وتماسك أركانه، ويعتبر استقرار الأسرة وسعادة أفرادها سواء كانت مواطنة أو مقيمة في الدولة أحد مخرجات التوجيه الأسري.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة الموضوع وستبدأ بإعداد تقريرها بشأنه لمناقشته وإقراره تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة.

وقال إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدينة والتجارية.

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