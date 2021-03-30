«أبوظبي لإدارة النفايات» تؤكد أهمية تطبيق منظومة السلامة في بيئة العمل

نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) فعالية «أسبوع البيئة والصحة والسلامة 2021»، يومي 29 و30 مارس الجاري، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية توفير بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة للجميع، في الظروف العالمية المتغيرة، وخاصة في ظل جائحة «كورونا».

وتضمنت الفعاليات عقد ورش عمل وتنفيذ العديد من الأنشطة الصحية والتدريبية ذات الصلة، إلى جانب تقديم المحاضرات وعروض التوعية التي تناولت عدة محاور في مجال الصحة والسلامة المهنية.

واستهدفت الفعالية توعية كل من موظفي ومزودي خدمات «تدوير»، إلى جانب موظفي الدوائر الحكومية، وكذلك أعضاء المجتمع الطلابي المحلي، وممارسي الصحة والسلامة المهنية في المنطقة.

وحرص المركز، في الفعالية، على تثقيف وتعزيز الوعي بين الشركاء وأصحاب المصلحة، حول كيفية ضمان الصحة والسلامة في العمل، رغم المتغيرات التي تشهدها مختلف دول العالم حالياً.

وركزت الفعالية على تعزيز وعي أكبر شريحة من العاملين لديه بأفضل الممارسات لضمان السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتطوير المعرفة التنظيمية حول ضمان الصحة والسلامة المهنية، والتي ستؤثر في تطوير القدرة المعرفية للتمتع بالصحة والسلامة والرفاهية في العمل.

وتهدف فعالية تدوير كذلك إلى تعزيز الشراكة مع الأفراد والمنظمات الدولية لمشاركة أفضل الممارسات لضمان السلامة والصحة المهنية أثناء الظروف المتغيرة مثل جائحة كورونا، علاوة على مشاركة أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بشكل فعال لتسهيل العمل وضمان السلامة والصحة المهنية.

منصة

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): إن تنظيم هذا الأسبوع، نابع من كونه منصة مهمة للوقوف على التحديات ووضع خريطة طريق واستعراض كل من استراتيجيات التحسين والتطوير وأفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأضاف إن أسبوع البيئة والصحة والسلامة 2021 يأتي ضمن عملنا الدائم والمتواصل لبناء هذه الثقافة بين مختلف المعنيين بقطاع إدارة النفايات بالإمارة، إيماناً منا بأن ثقافة الصحة والسلامة المهنية ستصب في تحقيق التغيير الفعال والمنشود في أداء المؤسسات وتوفير أماكن عمل آمنة وصحية للجميع.

وأشار إلى أن المركز يضع على رأس أولوياته في هذا الحدث وضمن خطته الاستراتيجية مناقشة ونشر أفضل الممارسات المحلية والعالمية في ما يخص البيئة والصحة والسلامة وإدارة أخطار السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل مؤكداً أن الهدف ليس فقط مكافحة الوباء العالمي، ولكن أيضاً تقديم بيئة عمل آمنة، ورعاية وضمان الصحة والسلامة لكل شخص يعمل معنا، أو يعمل نيابة عنا ويرتبط بنا، كمقاولين ومقدمي خدمات بيئية إلى جانب الجهات المرشحة والمسجلة في قطاع النفايات، في مجتمع إمارة أبوظبي.

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