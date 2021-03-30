مركز الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة يحل 310 خلافات أسرية 2020

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت العقيد منى سرور مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة أن المركز قام بحل 310 خلافات أسرية خلال العام الماضي 2020، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعدد 565 من فئة الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الهمم.

وأضافت إنه تم تدريب 14 طالباً جامعياً على برامج الإسهام في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

كما وذكرت مدير مركز الدعم الاجتماعي إلى استحداث خدمات ذكية بالمركز بدءاً من منتصف العام الماضي، لتقديم وتيسير خدمات البلاغات والاستشارات الإلكترونية، إذ تلقى 14 استشارة أسرية خلال عام 2020، كما قدم خدماته لدعم ضحايا العنف والإساءة لـ 168 حالة، إذ نوهَت إلى أن هناك مختصين لمتابعة تلك القضايا التي تصل إلى المركز عبر الخدمات الإلكترونية، باللغتين العربية والإنجليزية، ويبلغ زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة ما بين خمس إلى 10 دقائق، ويتم النظر في بقية البلاغات العادية ومتابعتها لحلها.

كما صرحت بأن دور المركز لا يقتصر على حل المشكلات وتقديم الدعم المعنوي فقط، بل يلعب دوراً توعوياً وإرشادياً ملموساً للحد من الخلافات الأسرية، وذلك بتقديمه جرعات توعية لمختلف فئات المجتمع عبر حسابات القيادة المنتشرة بعدد من وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب قيامه بزيارات ميدانية للعديد من الأسر قبل وبعد حل الخلافات والمشكلات القائمة فيما بينهم، من أجل الاطمئنان على استقرارها وترابطها، كما يقوم المركز بتقديم خدماته المميزة لشريحة واسعة من أفراد المجتمع بإمارة الشارقة، إذ يعمل على معالجة مختلف القضايا الأسرية وحصرها وحلها في أضيق نطاق والعمل على الحيلولة دون استفحالها، نظراً لتأثيراتها النفسية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على أطراف عدة في إطار الأسرة الواحدة، كما يسهم المركز في إبراز الدور الاجتماعي الذي تقدمه الشرطة في حل القضايا الأسرية الشائكة منها والبسيطة بأفضل الطرق والأساليب من قبل أخصائيين متمرّسين ومتخصصين.

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