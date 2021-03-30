300 حالة تهريب ركاب في 2020

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشف المهندس إسماعيل البلوشي المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات رصد الهيئة 300 حالة تهريب ركاب في عام 2020، من خلال تشغيل سائقين لمركبات من دون الحصول على الإذن بذلك، لافتاً إلى أن تهريب الركاب ظاهرة عالمية.

وشدد في الجلسة الحوارية «حوار مع مسؤول» التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أمس، وأدارها الإعلامي محمد مصطفى، على ضرورة تشديد القوانين لردع تلك السلوكيات التي تشكل خطورة على أفراد المجتمع في المقام الأول نظراً لعدم وجود معلومات عن قائد المركبة بالإضافة لإمكان إصابته بالأمراض والفيروسات، وصولاً إلى عدم إمكان الوصول إليه في حال فقدان الأغراض أو وقوع الحوادث.

كما كشف المهندس إسماعيل البلوشي المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات، عن وضع خطط لتحويل أسطول مركبات الأجرة إلى هجين بنسبة 100% بحلول عام 2024، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في رحلات الحافلات المدرسية والتي تشمل التتبع الحراري للطلاب داخل الحافلات لتوفير الأمان والسلامة ضمن استراتيجية الهيئة في الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية للمراقبة والمتابعة.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى من خلال الاعتماد على الأنظمة الذكية إلى تعزيز المنظومة الأمنية في إمارة رأس الخيمة وأمن المواصلات، ضمن التوجهات الحكومية للتحول إلى المدن الذكية واستشراف المستقبل ورفع مستوى جودة الحياة لسكان الإمارة، إذ توفر هذه الأنظمة دعماً وحلاً شاملاً للإدارة الشاملة لأساطيل مركبات الأجرة وحافلات النقل العام باستخدامها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: بلغ عدد المركبات الهجين في أسطول الهيئة 62%، إذ تسعى الهيئة إلى تحويل جميع المركبات إلى هجين بنسبة 100% بحلول عام 2024، وذلك ضمن منظومة تطوير النقل والمواصلات والاستدامة البيئية، إذ ساهمت تلك الجهود في تقليل نسبة انبعاث الكربون 40%، لافتاً إلى أن الهيئة أدخلت أول مركبتين كهربائيتين للخدمة، وتوقيع اتفاقية لإنشاء 4 محطات شحن كهربائية داخل مقر الهيئة ضمن الخطط المستقبلية التي تشمل زيادة أعداد مركبات الأجرة الكهربائية.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت تطبيق كريم لتوفير خدمة مركبات الأجرة إذ بلغ زمن الاستجابة 3 دقائق في تلك الفترة، لافتاً إلى أن عدد المشتركين المرتبطين بالتطبيق بلغ 500 مشترك، بالإضافة لإطلاق تطبيق راك باص الخاص بتقديم الخدمة بين المدن وبلغ عدد المشتركين الفاعلين 2000 مستخدم في أول شهرين من انطلاق الخدمة، ليرتفع العدد إلى 5 آلاف مستخدم.

وأكد البلوشي، أن الهيئة وضعت خطة تطوير منظومة النقل للأعوام الخمسة المقبلة، بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة والشركاء من الدوائر الحكومية، بالإضافة لمشروع النقل البحري الذي يشمل إنشاء 5 محطات بحرية في نهاية العام الجاري، إذ بلغت نسبة الإنجاز 40%، نتيجة لتقسيم المشروع على 3 مراحل، لافتاً إلى أن جائحة كورونا أبطأت الانتهاء من المشروع في عام 2020 ولكنها لم توقفه، والمقرر الانتهاء من المشروع وفق الوقت المحدد.

وكشف البلوشي، عن وضع استراتيجية جديدة لتطوير منظومة النقل المدرسي من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تشمل أنظمة التقنية للمراقبة والتتبع لتوفير الأمن والسلامة، ومنها كاميرات المراقبة، وجهاز الاستشعار الحراري لضمان خلو الحافلة من الطلبة، وزر الطوارئ للتواصل مع مركز التحكم، ونظام التتبع الإلكتروني للحافلة والطالب من خلال خاصية نظام تحديد الموقع.

وأشار إلى أن الهيئة أنجزت 60% من مشروع النقل الداخلي والذي يشمل إنشاء 55 محطة انتظار، ضمن 3 مسارات للحافلات من المحطة الرئيسة في منطقة النخيل إلى مطار رأس الخيمة الدولي، مؤكداً انتهاء المشروع بنسبة 100% نهاية العام الجاري، إذ تم تصميم محطات الانتظار لتضمن راحة الركاب، مدعومة بالتكييف وكاميرات مراقبة وإنترنت، تماشياً مع ارتفاع جودة الحياة في رأس الخيمة عاصمةً للسياحة الخليجية لعام 2020 – 2021.

وأكد البلوشي أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها الإلكترونية والذكية الخاصة بحجز تذاكر الحافلات وطلب خدمة مركبات الأجرة والليموزين من خلال تطبيق «راك باص» الذي يوفر العديد من خدمات مواعيد الرحلات، بالإضافة لإطلاق مشروع تأجير الدراجات الهوائية وسكوتر على الواجهات البحرية والمناطق السياحية بالإمارة بهدف دعم الجولات في تلك المواقع الطبيعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز