1200 عامل مستفيد من مبادرة «صحتكم تهمنا»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

نظم برنامج «شكراً لعطائك» التابع لفريق فزعة التطوعي المعتمد من هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة إنسانية تحت مسمى «صحتكم تهمنا»، وذلك تحت رعاية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وبهدف توفير مستلزمات النظافة الشخصية لفئة العمال في جميع إمارات الدولة، بالتعاون مع مؤسسة العجماني الخيرية، ووثيقة الولاء والانتماء، وجمعية سواعد الخير، ورؤية الإمارات الإعلامية، ونادي المدام الثقافي الرياضي، وفريق غاية التطوعي، وغياث للولائم، والقمة العالمية للاستشارات القانونية.

وأوضحت راية المحرزي رائدة العمل التطوعي والإنساني في الدولة، وصاحبة الفكرة، أن المبادرة استهدفت توزيع أدوات النظافة مثل الصابون ومعقم اليدين وكمامات الوجه ومعجون وأدوات تنظيف الأسنان وغير ذلك من المستلزمات الشخصية المهمة للنظافة حيث استفاد منها 1200 عامل، إيماناً من الداعمين بأهمية هذه الفئة ودورها الفعال في المجتمع، وحرصاً على سلامتهم وتماشياً مع اجراءات السلامة والوقاية المتبعة في الدولة.

وأضافت: نهدف إلى الارتقاء بالوعي الصحي في المجتمع، وترسيخ قيم التراحم والتسامح ونشر ثقافة التطوع، حتى يصبح التعاون والتكاتف في الأعمال الإنسانية قاسماً مشتركاً يجمع كل أفراد المجتمع.

وأكد سيف الرحمن أمير، رئيس ومؤسس برنامج «شكراً لعطائك» على الجهود التي بذلت من فريق العمل لضمان نجاح المبادرة، التي تمثل إضافة مهمة للمبادرات السابقة والتي تعكس رؤيتهم لخدمة المجتمع والمساهمة الإيجابية في جميع البرامج الهادفة لرفع مستوى التوعية وتعزيز الثقافة المجتمعية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة انطلاقاً من الرغبة في إثراء الساحات المختلفة بالأفكار والمبادرات التي من شأنها تأكيد التعاون والتضامن مع كل الأهداف التي تعكس قيمة الجهود التي تبذل من فريق العمل الذي لا يألو جهداً أمام كل ما يؤدي إلى رسم السعادة على وجوه جميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة المبادرات الإيجابية.

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