"طرق دبي" تطبّق تقنيات ذكية متطوِّرة لمراقبة حالة الأصول عن بعد في مسار 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظاما ذكيا مركزيا فائق التطوّر لرصد ومراقبة أداء الأصول عن بعد في مترو دبي وتحديدا في مشروع مسار 2020، وذلك في خطوة تستهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.

وتفصيلا، قال عبد الرحمن الجناحي، مدير إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "يستخدم هذا النظام الذكي تقنية إنترنيت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي في تحليل عدد كبير من بيانات الأصول بشكل مستمر والتنبؤ بأي تغير سلبي يطرأ على أداء الأصول قد يؤدي إلى تعطّل الخدمة التشغيلية لمترو مسار 2020. وفي حالة حدوث مثل هذه الحالات، يقوم النظام الذكي بإشعار مشغّل المترو بمركز التحكم الرئيس في محطة الراشدية للقيام بالصيانة الوقائية اللازمة قبل حدوث أي عطل قد يؤثر على عملية التشغيل للمترو".

وأضاف الجناحي: "تهدف الهيئة من تطبيق هذا النظام إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير استراتيجية الصيانة التنبؤية لأصول مترو دبي حيث لعب هذا النوع المتطوّر من الصيانة دورا حيويا لتقليل نسبة الأعطال في أصول المترو، التي تمت مراقبتها من خلال هذا النظام خلال عام 2020 مقارنةً بالأعوام السابقة. ومن المتوقع أن يؤدي النظام إلى تقليل أعطال الأصول وخفض تكاليف الصيانة للقطارات بشكل ملحوظ في المستقبل وذلك عن طريق التدخل المبكر لأعمال الصيانة اللازمة قبل حدوث العطل وتقليل استهلاك قطع الغيار."

وأكّد مدير إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات أن هذه التقنية تنسجم مع عدد من الغايات الاستراتيجية للهيئة منها: استدامة الأصول، دبي الذكية والاستدامة المالية بالإضافة إلى أن هذا النظام الذكي وتنسجم كذلك مع (استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة)، التي أطلقتها حكومة الدولة عام 2017 حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.



وتجسد هذه الاستراتيجية توجهات الحكومة في أن تصبح دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات، التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاهية لأفراده.

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