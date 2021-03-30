‎سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا

المصدر: وام

قدم سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن أوراق اعتماده إلى سعادة تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، مندوبا دائما للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، وذلك في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، خاصة في مجال حقوق الإنسان، كما تم استعراض الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في المجالات كافة.

وأشادت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالدور الهام الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف في إطار عمل المنظمات الدولية للأمم المتحدة، لاسيما في المجال الإنساني.

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