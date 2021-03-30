كليفرلي يشيد بنجاح برنامج الإمارات للتطعيم ضد «كوفيد 19»

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أشاد جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنجاح برنامج الإمارات للتطعيم ضد فيروس «كورونا».. وأعرب عن تطلع المملكة المتحدة للعمل مع دولة الإمارات لإعادة البناء والتعافي من هذه الجائحة على نحو أفضل.

كما أعرب كليفرلي عن تمنياته بالعودة الآمنة والمستدامة للسفر الدولي سريعاً مع ضمان اتباع الطرق العلمية في إعادة فتح ممرات السفر.

واختتم كليفرلي زيارة للإمارات استغرقت 3 أيام التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين وبحث مواصلة تطوير شراكة إماراتية - بريطانية من أجل المستقبل والتي أعلن عنها العام الماضي.

وأكّد الوزير كليفرلي - خلال زيارته للإمارات - التزام المملكة المتحدة المستمر بالأمن الإقليمي، كما ناقش فرص التجارة والاستثمار بين البلدين وأبرز رؤية بلاده للشراكات العالمية المنصوص عليها في المراجعة المتكاملة الأخيرة. وركز خلال الزيارة على بحث الفرص المستقبلية للتجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتعد الإمارات خامس أكبر سوق للمملكة المتحدة خارج أوروبا بتجارة سنوية تبلغ قيمتها 18.2 مليار جنيه إسترليني.

وأكد كليفرلي أهمية الشراكة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات.. ورحب على وجه الخصوص بالشراكات المبرمة مع صناديق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومنها «مصدر» ومبادلة.

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