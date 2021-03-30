محمد بن زايد: أحمد الحمادي مثال وقدوة يحتذي بها الإماراتيون

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الرقيب أحمد حسن الحمادي من شرطة الشارقة الذي قام بمساعدة المقيم زين العابدين الحميد الذي تعطلت مركبته وتكفل بنقلها إلى أحد الكراجات.

وقال سموه خلال اتصال هاتفي بالرقيب: «أشكرك على الأخبار الطيبة إلي تشرف بلادك وأهلك وتشرفنا نحن.. إننا نفتخر بك وبأمثالك.. حفظك ربي، بيتك طيب ومرباي في بيت طيب.. أنت مثال وقدوة يحتذى به من إخوانك الإماراتيين الله يحفظكم جميعاً».

حرص القيادة

ويأتي اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترجمة لحرص سموه على أبناء الإمارات، وتعبيراً عن فخره واعتزازه بهم، وبما يقدمونه في سبيل تعزيز مكانة الدولة وشعبها، وترسيخ مبادئها وقيمها التي تقوم على التسامح، والمسارعة إلى تقديم العون على صعيد الأفراد والجماعات في داخل الدولة وخارجها.

سعادة غامرة

وأبدى الرقيب الحمادي، سعادة غامرة، بتلقيه اتصالاً من سموه، وقال: «أنت سيّدي وتاج على رأسي، ونتعلم من سموكم أن نبادر إلى القيام بواجبنا تجاه قيادتنا ودولتنا.».. متمنياً لسموه طول العمر، والتشرف بلقائه.

خدمة الناس

وأضاف الحمادي: «أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي أثلج صدورنا على تشجيعه لما يعكس قيم وأخلاق شعب دولة الإمارات، وهذا شرف لي ولجميع العاملين في المجال، والموقف الذي حصل نابع من تواصلنا مع الجميع، وهو ما تعلمناه من قيادتنا وشيوخنا، وتربينا عليه»، داعياً جميع العاملين في المجال إلى وضع خدمة الناس نصب أعينهم لأنه واجب عليهم مشدداً على أن الشرطة في خدمة الشعب.

موقف إنساني

وكان المهندس زين العابدين قد تعطلت مركبته أعلى جسر (الحومة) على شارع الشيخ محمد بن زايد في الشارقة، حيث لبى الاتصال الرقيب أحمد حسن الحمادي، الذي رافق السيارة التي حملت المركبة إلى أن وصل بها إلى أحد الكراجات في عجمان، ثم سدد تكلفة النقل، ما دفع صاحب المركبة المعطلة إلى تثمين الموقف الإنساني للرقيب عبر اتصال أجراه مع البث المباشر على إذاعة وتلفزيون الشارقة، سرد الموقف الحاصل، باكياً من شدة تأثره، ما دعا القيادة العامة لشرطة الشارقة على رأسها اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة لتكريمه تقديراً لما قام به.

تفاعل غير مسبوق

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الاتصال، حيث شهد ردوداً وتفاعلاً غير مسبوق، وعبر المغردون عن فخرهم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه شيوخ الإمارات على مواقفهم التي تعبر عن قيم التواضع ورسوخ المبادئ التي غرسوها في أبنائهم.

هذا، ويعتبر اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واحداً من بين الكثير من المواقف التي تعبر عن حرص القيادة على التواصل الدائم مع أبناء الوطن، كما يعكس التلاحم الذي يجمع الشعب بقيادته، ويرسخ روح الولاء للهوية الوطنية والقيادة الحكيمة.

مجلس الشيوخ الفلبيني يعبر عن شكره وتقديره لمحمد بن زايد

أعرب مجلس الشيوخ الفلبيني في قرار أصدره عن خالص الشكر والعرفان والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اهتمامه وتضامنه ودعم سموه للشعب الفلبيني في أوقات الكوارث وأثناء تفشي جائحة «كوفيد19».

ونيابة عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تسلم معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة خلال استقباله أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، نسخة رسمية من قرار مجلس الشيوخ الفلبيني. وخلال اللقاء استعرض معالي الصايغ مع سفيرة الفلبين العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأعربت السفيرة عن تقديرها العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الحرص والتضامن، والدعم الذي يبديه سموه تجاه الشعب الفلبيني في أوقات الشدة، وقدّمت نيابة عن الشعب الفلبيني الامتنان إلى سموه على الأعمال الخيرية المقدّمة. جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يكرم فيها مجلس الشيوخ في الكونغرس الفلبيني قائداً من دول الشرق الأوسط.

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