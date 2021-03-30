الإمارات تبدأ إنتاج اللقاح المضاد لـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دولة الإمارات، أمس، عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس «كورونا» داخل الدولة، ما يمثل خطوة تاريخية في المعركة العالمية الجارية ضد جائحة «كوفيد 19»، ويحمل اللقاح اسم «حياة - فاكس»، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيعه بواسطة «سي إن بي جي 42»، وهي شركة مشتركة، تم إنشاؤها حديثاً بين شركة «سينوفارم سي إن بي جي»، أحد أكبر شركات الأدوية في العالم، والتي وفرت أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح «كورونا» على مستوى العالم، مع شركة «جي 42» الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا، ومقرها في إمارة أبوظبي.

وشهد الإعلان عن بدء الإنتاج، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من البلدين، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس في أبوظبي.

كما أعلن خلال الحفل، عن إطلاق مركز للأبحاث والتطوير، متخصص في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، وإنتاج اللقاحات، ليكون الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، حيث سيتم تشييده في مدينة خليفة الصناعية، المركز التجاري واللوجستي والصناعي المتكامل في أبوظبي.

وقد قامت كل من شركة «جي 42 للرعاية الصحية» و«سينوفارم سي إن بي جي»، خلال العام الماضي، بالتعاون في إجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح غير النشط ضد فيروس «كورونا» في جميع أنحاء المنطقة العربية، بمشاركة أكثر من 43000 متطوع، من أكثر من 125 جنسية.

وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح، مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري، في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنوياً، عبر ثلاثة خطوط تعبئة، وخمسة خطوط تغليف آلية.

وسيتم إنتاج لقاح «حياة – فاكس» حالياً، في مصنع الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» بالإمارات، بطاقة أولية تبلغ مليوني جرعة شهرياً.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، تؤمن بأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي، لمحاربة هذه الجائحة، والمضي قدماً نحو السيطرة على تداعياتها والتعافي من آثارها.

إضافة نوعية

وأشار سموه إلى أن المشروع المشترك «علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة»، يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي إلى جائحة «كوفيد - 19»، التي تأثر بها العالم أجمع.

وخلال حضوره عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، قال ليو جينغزهين رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوفارم: «عندما بدأ فيروس «كورونا» بالانتشار على نطاق واسع العام الماضي، قامت دولة الإمارات، عبر الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا «G42»، إحدى الشركات الإماراتية، ببحث إمكانية استضافة تجارب سريرية خاصة بلقاح «كورونا» في الإمارات، وقد اضطلعت شركة سينوفارم بمهمة مكافحة هذا الوباء، حيث تعاونت مع دولة الإمارات على نحو وثيق لتحقيق ذلك».

وأضاف أنه «تم حتى الآن تقديم لقاح سينوفارم لملايين الأشخاص في الدولة والمنطقة والعالم، في خطوة أساسية للقضاء على هذا الفيروس، ونحن فخورون بشراكتنا مع شركة «G42»، في هذا المشروع المشترك الجديد، والذي سيلعب دوراً محورياً في مكافحة فيروس «كورونا» على مستوى العالم، وتقديم مساهمة مثالية، تعزز من صحة مجتمعاتنا».

ومن جهته، علق بينج شياو، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42»، على إطلاق الإمارات للقاح «حياة – فاكس»، وخطط المشروع المشترك قائلاً: «يشكل إطلاق عمليات تصنيع للقاح مضاد لفيروس «كورونا» في دولة الإمارات، خطوة مهمة في معركتنا ضد فيروس كوفيد 19، ونحن ممتنون للرؤية المشتركة والشراكة الحقيقية التي جمعت قيادتي دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية، التي ساهمت في جعل هذا الإنجاز حقيقة واقعة».

وأضاف شياو: «تعتبر هذه المبادرة في دولة الإمارات، تقدماً حقيقياً من الناحية الاستراتيجية، ودليلاً يثبت صحة المسار الذي تقوده دولنا نحو المستقبل».

ويعتبر لقاح «حياة - فاكس»، هو نفس لقاح BIBP غير النشط، الذي ينتجه معهد بكين للمنتجات البيولوجية، والذي تم تسجيله رسمياً من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، في 9 ديسمبر 2020، والموافقة عليه من قبل «المركز الصيني لتقييم الأدوية»، في 30 ديسمبر 2020.

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