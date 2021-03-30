شرطة دبي: لا مخالفات غيابية للكمامة في حالة وجود السائق بمفرده

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

كشف العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لـ«البيان» أن عدم إمكانية تسديد مخالفات الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد في المركبات أو عدم ارتداء الكمامة وفقاً لنصوص القرارات الصادرة لا يمنع تجديد المركبات، لافتاً إلى أن مخالفات الكمامات يجب أن تكون حضورية وفي حالة وجود أي مخالفات محررة غيابياً يجب على الأشخاص مراجعة الإدارة العامة للمرور في ديرة أو البرشاء أو أي من مراكز الشرطة، ويمكن التظلم عبر تطبيق شرطة دبي لاتخاذ اللازم، مؤكداً أنه لا تحرر أي مخالفة لقائدي المركبات في حالة عدم ارتداء السائق للكمامة شريطة أن يكون بمفرده.

وقال العميد سيف المزروعي: إن الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل التابعة للشركات يجب ألا تزيد على 50% للباص أو السيارة المملوكة للأفراد مع الالتزام بارتداء الكمامات لكافة ركاب السيارة، منوهاً إلى أنه بالنسبة للعدد المسموح به لأفراد العائلة الواحدة غير محدد، أما في حالة وجود ركاب ليسوا من نفس العائلة لا يسمح إلا بـ3 ركاب بالإضافة إلى السائق في السيارات الصغيرة فيما يسمح بـ4 أشخاص بالإضافة إلى السائق في السيارات الكبيرة سعة 7 ركاب.

ودعا العميد المزروعي أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد الجسدي في وسائل النقل والمواصلات العامة، وارتداء الكمامات عند التنقل، مؤكداً أن اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، موضحاً أنه سيتم التعامل مع المُخالفين لاشتراطات السلامة العامة وفق الإجراءات القانونية.

وأشار العميد المزروعي إلى أن دوريات الإدارة العامة للمرور متواجدة في كافة مناطق الإمارة لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرقات، وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتوفير جميع سبل الراحة وتقديم كافة الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل وصول زوار الإمارة إلى وجهتهم دون تأخير، بالإضافة إلى رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قِبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في مواجهة جائحة كورونا، والهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس وحماية جميع أفراد المجتمع مع التأكيد على أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية يجري تطبيقها على جميع المخالفين.

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