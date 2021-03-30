«صندوق الوطن» يطلق دورة ربيع 2021 من مبادرة المبرمج الإماراتي للمستوى الأساسي

المصدر: أبوظبي - وام

كشف صندوق الوطن - المبادرة المجتمعية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الشباب الإماراتي - عن انطلاق دورة ربيع 2021 من مبادرة المبرمج الإماراتي للمستوى الأساسي والتي تستمر حتى 8 أبريل المقبل عبر منصة «تنكر».

يشارك في البرنامج الافتراضي للمبادرة 920 طالباً وطالبة من مختلف أنحاء دولة الإمارات وتشمل 40 ساعة تدريبية ودروساً متعددة حول البرمجة وتطوير الألعاب والتطبيقات البسيطة.

وتقام مبادرة المبرمج الإماراتي بدعم من شركة الدار العقارية وتهدف إلى إعداد وتأهيل جيل يمتلك أدوات ومهارات البرمجة والتقنية المتطورة التي تمكنه من استكمال التنمية ومواجهة تحديات المستقبل ومواكبة تغيراته لاسيما الاقتصادية منها عبر الاستثمار بالمعرفة وإعداد عقول وطنية مبدعة تعزز ريادة الدولة في شتى المجالات.

وقالت هند باقر مدير عام صندوق الوطن: تشهد مبادرة المبرمج الإماراتي إقبالاً متزايداً من الطلاب من جميع المدن والمناطق الإماراتية ما يشير إلى الوعي الكبير لدى الطلاب الإماراتيين بأهمية اكتساب المهارات الرقمية لبناء المستقبل.

حاضنة مجتمعية

وأضافت أن المبادرة تعد بمثابة حاضنة تعليمية مجتمعية تشاركية تتمتع بمسؤولية عالية الأمر الذي أهلها لتحتل مكاناً مرموقاً ضمن العملية التعليمية، مؤكدة أن صندوق الوطن يلتزم بالمبادرات التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام يقوم على المهارات الوطنية الملمة بأدوات المعرفة والابتكار.

وأشادت سلوى المفلحي مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الدار العقارية بالتقدم الكبير والإقبال المتزايد الذي يشهده برنامج المبرمج الإماراتي، مشيرة إلى أن شركة الدار العقارية تفخر بدعم المبادرات التعليمية المتنوعة التي أطلقها صندوق الوطن عبر السنوات الماضية.

وأوضحت أن نجاح برنامج المبرمج الإماراتي يبرهن على القدرات الإبداعية والمواهب الكامنة التي يحظى بها طلاب الإمارات ورغبتهم بتوسيع آفاقهم العلمية والمهنية لدعم مسيرة نمو الدولة، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المشاركين في هذه الدورة وأعربت عن تطلعها لرؤية مساهماتهم الفعّالة في تعزيز اقتصادنا الوطني من خلال توظيف المهارات التي سيكتسبونها في هذا البرنامج.

برنامج المبادرة

وقالت الدكتورة عزة حمد الكعبي مدير برنامج استراتيجي أول في صندوق الوطن إنه يتم إعداد برنامج المبادرة بما يتلاءم مع مهارات وقدرات الطلاب فيتيح لهم المشاركة عن بعد في اكتساب لغة البرمجة وتطوير مهارات التفكير الإبداعي من خلال الألعاب البسيطة والفيديوهات التعليمية التفاعلية.

وأكدت أن هذه المبادرة تكتسب قيمة كبرى كونها تسهم في تشكيل جيل من المبرمجين القادرين على تولي أرفع المهام الوظيفيّة والمشاركة في صناعة المستقبل عبر امتلاك لغته والتي تُعدّ مهارات البرمجة أساسها المتين.

وتستهدف مبادرة المبرمج الإماراتي الطلاب بين سن 7 و14 عاماً، ومن خلالها يتم تعليمهم أساسيات البرمجة بأسلوب تفاعلي ممتع يتناسب مع مهاراتهم الفردية وقدراتهم المتميزة.

وانطلقت مبادرة «المبرمج الإماراتي» منذ ديسمبر 2018 وبلغ عدد الطلاب الإماراتيّين الذين تمّ تأهيلهم وإكسابهم المعارف الأساسيّة في لغة البرمجة 3993 طالباً وطالبة من شتى أنحاء الدولة، وذلك عبر برامج تعليمية نظرية وتطبيقية تهدف إلى صقل مهاراتهم في تصميم البرامج وقد أكمل المرحلة المتوسّطة 949 طالباً وطالبة بينما أنهى 635 المرحلة المتقدّمة من مختلف أنحاء الدولة.

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