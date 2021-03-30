زكي نسيبة والسفير الفرنسي يبحثان التعاون الأكاديمي

المصدر: العين - البيان

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، ظهر أمس، كزافييه شاتيل، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

وتمّ خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الأكاديمي والتعليمي والثقافي بين الجانبين وسبل تنميتها في المرحلة المقبلة.

وأكد معالي زكي نسيبة ضرورة العمل على تعزيز العلاقات المميزة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية خصوصاً في مجالات التعليم العالي والثقافي وتعزيز الجانب البحثي والابتكاري في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وعلوم الفضاء.

كما أكد أهمية علاقات الصداقة بين البلدين وما تحمله من عمق استراتيجي وإرث تاريخي في المجالات السياسية، والاقتصادية والثقافية بشكل خاص، مشيراً إلى إنجاز العديد من المشاريع الثقافية بين البلدين.

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