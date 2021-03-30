جائزة دبي الدولية للقرآن تبدأ الاختبارات المبدئية للدورة الـ 24

المصدر: (دبي - البيان)

بدأت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أول من أمس، الاختبارات المبدئية للمتسابقين المتقدمين لتمثيل بلدانهم في الدورة الـ 24 للمسابقة، التي تنطلق منافساتها 14 أبريل المقبل في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وأتيحت المشاركة للمقيمين في الدولة من أبناء الدول الإسلامية والجاليات من جميع الجنسيات وذلك طبقاً للاشتراطات العامة للمسابقة مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بسبب جائحة وقال محمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات المكلف بشؤون وحدة المسابقات بالجائزة، إنه من ضمن الإجراءات التي أقرتها اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم برئاسة المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن يتم اعتماد المتسابق بعد حصوله على الموافقة من الجهات الرسمية في بلده ويتم بعد ترشيحه لتمثيل بلده إخضاعه لاختبار مبدئي للتأكد من حفظه للقرآن الك ريم.

وأضاف أنه قد تم تشكيل لجنة تحكيم مبدئية مكونة من كل من فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد كشيدان وفضيلة الشيخ وليد حمد المرزوقي وفضيلة الشيخ مانع عبدالله النهدي والتي قامت باختبار المجموعة الأولى من المتسابقين على أن يُجرى اختبار المجموعة الثانية اليوم الثلاثاء. وقال الحمادي: إن المتسابقين الذين تقدموا للاختبارات قد أبدوا مستوى متميزاً في الحفظ والتجويد.

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