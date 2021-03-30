«نسائية دبي» تطلق البرنامج التربوي «نحن لها»

المصدر: دبي ـ وام

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي برنامجاً قيمياً تربوياً بعنوان «نحن لها» موجه لفئة الشباب من الجنسين، وهو برنامج توعوي وتربوي تطويري لإثراء الشباب وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية ورفع الثقة بالنفس وترسيخ مفاهيم تعزز أهمية القدوة في نفوسهم وتنمية مهارات التفكير الإيجابي وحل المشكلات وتوفير الفرص المتكافئة لدعمهم وتمكينهم للقيام بأدوارهم، وذلك لجهودهم الجبارة في تحقيق الإنجازات والتغلب على جميع التحديات وخدمة هذا الوطن.

يأتي البرنامج ضمن مبادرات عام الاستعداد للخمسين والذي يقدم التأهيل النفسي والتربوي بما يتناسب مع رغبات الشباب ومتطلباتهم وبناء مستقبل أكثر إشراقاً وإبداعاً لمواهبهم.

ويقدم البرنامج نخبة من المتخصصين والمدربين من المستشارين النفسيين والتربويين من ذوي الكفاءة العلمية والتدريبية، كما يشارك في تنفيذه عدد من المؤسسات، شرطة دبي، مركز حماية الدولي، مجلس الجامعات والكليات.

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