جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تمدّد فترة استقبال المشاركـات حتى أول مايو

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن تمديد فترة التسجيل في الدورة الثامنة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي حتى الأول من مايو 2021 لتعزيز فرصة المشاركة بإتاحة المزيد من الوقت لاستكمال ملفات المشاركة وفق المعايير والشروط للراغبين في التسجيل بفئاتها المختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم، على الموقع الإلكتروني للمركز : https//. www.igcc.ae.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الذي عقد أول من أمس عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محمد جلال الريسي وحضور جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، وجرى خلاله مناقشة مستجدات الجائزة وأبرز المبادرات لترشيحها في فئة أفضل مبادرة حققت تأثيراً مجتمعياً على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

إقبال

ووفقاً لجواهر النقبي فإن الجائزة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الجهات المعنية لما حققته من مكانة عالمية في دعم فكر التميز بالاتصال الحكومي، لافتة إلى أن تمديد فترة استقبال المشاركات يأتي استجابة لطلبات العديد من الأفراد في إتاحة المزيد من الوقت للتقديم بعد ورود استفسارات حول آلية التقديم والمعايير وشروط الجائزة.

ولفتت النقبي إلى تنامي معدلات المشاركة سنوياً بالجائزة مما يعكس مكانتها وأهميتها في تطوير القطاع لافتة إلى وعي المؤسسات والأفراد بدور الجائزة في تعزيز التنافس الإيجابي والبناء الذي ينعكس على تطوير العمل ودعم الجهود التنموية في المجتمعات.

واستحدثت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ثلاث فئات جديدة وتم إجراء تعديلات على أربع فئات سابقة تتوافق مع المستجدات العالمية وتترجم رسالتها في نشر ثقافة التميز في الاتصال الحكومي.

مستجدات

وتتضمن مستجدات الجائزة للتقديم المباشر فئة أفضل مبادرة للتواصل العمومي التي تستهدف إمارة الشارقة وتمنح إلى جهة حكومية خدمية استجابت لمطالب الجمهور، وساهمت في تعزيز ممارسات التواصل العمومي وأحدثت تغييراً نوعياً في آلية العمل المرتكزة إلى آراء الجمهور واحتياجاته وصولاً إلى تلبيتها من قبل الحكومة.

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