جلسة حوارية مع مدير عام محاكم دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

نظم قسم إدارة المعرفة بمحاكم دبي جلسة حوارية مع طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، تحت عنوان «حديث القيادة»، من خلال منصة إلكترونية تديرها شريفة خالد رئيس أول شعبة المعرفة الداخلية، والتي تستضيف فيها نخبة من ذوي الخبرة في الأبعاد الاستراتيجية التي تساهم في دعم المعرفة لموظفي المحاكم على النطاقين الشخصي والعملي وتم خلال الجلسة محاورة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي عبر برنامج Microsoft Teams، حول ثلاثة محاور وهي: القيادة واتخاذ القرارات خلال الأزمات، ودور القيادة في الأداء العام، والمسيرة المهنية والشخصية الداعمة للقيادة، واستقبال أسئلة الحضور معه.

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