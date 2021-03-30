شرطة دبي تنال «آيزو» بالمرونة المؤسسية

المصدر: (دبي ـ البيان)

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو ISO:22316:2017 في الأمن والمرونة المؤسسية، وذلك بعد اجتياز المركز لجميع متطلبات الشهادة وتطبيقه المواصفات على جميع أقسامه.

وتسلّم اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، الشهادة من الدكتور عمرو طالب، ممثل «كاناغلف» للمعايير القياسية الدولية، وذلك بحضور العقيد أحمد بورقيبة، مدير مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ونائبه المقدم سعيد بن دلموك، والمقدم الشيخ ماجد المعلا رئيس قسم التدريب والتمارين في المركز.

وقال اللواء عبد القدوس العبيدلي إن شرطة دبي تعمل وفق توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تقديم أفضل الخدمات والمشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب أفضل الممارسات في مختلف الجوانب الخدمية والعمليات والأنشطة، وبما يحقق سعادة المتعاملين ويلبي تطلعات الحكومة في أن تكون إمارة دبي الأكثر أماناً ومرونة.

وأكد اللواء العبيدلي أن هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لمنظومة وسلسلة التميز والريادة في شرطة دبي، وفي إطار حرصها على تحقيق أفضل الممارسات والمقاييس والمواصفات العالمية في منظومة إدارة وتطوير الأداء .

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