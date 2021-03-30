«إسعاد» لموظفي مركز محمد بن راشد للفضاء

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ينضم بموجبها موظفو المركز إلى برنامج «إسعاد»، للاستفادة من المزايا والخصومات التي يقدمها البرنامج لحاملي بطاقة «إسعاد».

وقع المذكرة عن طرف شرطة دبي، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، فيما وقعها عن مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندس سالم حميد المري، مساعد المدير العام لقطاع الشؤون العلمية والتقنية .

وأكد اللواء الزفين، أن توقيع المذكرة يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بضرورة تعزيز التعاون والشراكة البناّءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية تحقق السعادة لموظفي تلك الجهات والدوائر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز