«البنية التحتية» تطرح 6 مناقصات لمشروعات طرق ومبان خلال أبريل

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية طرح 6 مناقصات عامة إلكترونية جديدة لمشروعات طرق ومبان خلال أبريل.

وطرحت الوزارة 3 مناقصات عامة إلكترونية جديدة تم تحديد آخر موعد للتسليم في 14 أبريل المقبل، شملت صيانة العناصر الإنشائية للطرق الاتحادية في مناطق مختلفة بالدولة، وتم اشتراط أن يكون المتقدم للمناقصة من الشركات المتخصصة بصيانة العناصر الإنشائية وذات خبرات سابقة.

وتضمنت المناقصات كذلك مشروع صيانة وقائية لطبقات الأسفلت على الطرق الاتحادية في الدولة «مرحلة أولى»، وتم اشتراط أن يكون المتقدم من الشركات المتخصصة بصيانة الأسفلت ولها خبرات سابقة، فيما جاءت المناقصة الثالثة لمشروع تطوير اللوحات الإرشادية على الطرق الاتحادية في الدولة «المرحلة الأولى» وتم اشتراط أن يكون المتقدم من الشركات المتخصصة بتصنيع وتركيب اللوحات الإرشادية وذات خبرة سابقة، فيما تم تحديد قيمة الضمان البنكي للمشروعات الثلاثة بنسبة لا تقل عن 5% من قيمة العطاء.

وطرحت الوزارة أخيراً 3 مناقصات أخرى، تضمنت إنشاء مبان وصيانة وتطوير طرق، تشمل إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات المرحلة الثانية «الرابط بين شارع الاتحاد وشارع الإمارات المرحلة الأولى»، وهو طريق مزدوج بطول 3 كيلومترات، وتم تحديد 7 أبريل المقبل لاستلام وفتح المظاريف، فضلاً عن مشروع آخر لإضافة مبنى إداري يتبع وزارة الموارد البشرية والتوطين في العين، بالإضافة إلى صيانة وإضافة مشروع مشتل «البدية» بالفجيرة، فيما تم تحديد 12 أبريل المقبل لاستلام وفتح مظاريف هذين المشروعين.

وتراعي الوزارة في إنشاء مشروعات الطرق تنفيذ معايير استدامة عالية المواصفات للارتقاء بجودتها وصيانتها وتطبيق معايير الاستدامة فيها، مثل استخدام الأسفلت المعاد تدويره، وتحويل الإنارة في مختلف الطرق الاتحادية إلى تقنية «LED» الموفرة للطاقة، حيث يوفر ذلك درجة عالية من الأمان، فضلاً عن تأثيره الاقتصادي الإيجابي والذي يتمثل في طول العمر الافتراضي للمصباح، الذي يزيد على عشر سنوات، واستهلاك الطاقة المنخفضة بنسبة تصل إلى أكثر من 50 بالمئة، فضلاً عن تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

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