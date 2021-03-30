«خليفة لنخيل التمر» تستعرض أبحاث الفائزين منذ 2008

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقدت اللجنة العلمية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي اجتماعاً افتراضياً برئاسة الدكتور فرانز هوفمان لمناقشة ما تم إقراره في اجتماع مجلس أمناء الجائزة يوم 16 مارس الجاري برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الأمناء.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العلمية الدكتور هاريسون هيوز والدكتور جوزيف كوبير والدكتور يوفون مارتيل والدكتور سمير الشاكر والدكتورة فاطمة الأنصاري والدكتور عبد الله بن عبد الله والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة وفريق العمل بالجائزة.

وأكد أمين عام الجائزة اعتماد اللجنة العلمية التعديل الخاص بالفئة الثالثة لتصبح «إنجازات بارزة في إنتاج تسويق ومعالجة التمور»، إضافة إلى استعداد أعضاء اللجنة للمشاركة في اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الذي سيعقد خلال شهر مارس 2022، لافتاً إلى اتفاق أعضاء اللجنة العلمية على تخصيص يوم كامل للفائزين بالجائزة (منذ 2008 - 2021) خلال هذا المؤتمر لإلقاء محاضرات حول أوراقهم البحثية التي فازوا بها.

وأشار أمين عام الجائزة إلى تخصيص ندوة علمية افتراضية لأعضاء اللجنة العلمية للجائزة يوم 10 مايو 2021 للتعريف بآلية الترشيح للجائزة ومعايير كل فئة من فئاتها لتسهيل وتحفيز الفئات المستهدفة للترشح للجائزة في دورتها الرابعة عشرة 2022.

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