حمدان السبوسي.. الفارس الواعد

المصدر: دبي - علي الظاهري

يعد حمدان سلطان بن علي السبوسي، أحد الوجوه الواعدة في الفروسية عموماً ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص، إذ يشق الفارس الصغير طريقه نحو النجومية بعد أن شارك في السباق التأهيلي أخيراً لمسافة 40 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بجوار العديد من الفرسان اليافعين.

ويعد السبوسي البالغ من العمر 11 عاماً، أحد الفرسان البارزين في سباقات الخيول الصغيرة «بوني» في السنوات الماضية بعد أن حقق الصدارة في أكثر من مناسبة وأبرزها سباقات بوني ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة إلى جانب مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

شغف

وتستقطب رياضة القدرة والتحمل العديد من النشء والصغار باعتبارها من الرياضات المرتبطة بتاريخ وإرث الإمارات، ويعد حمدان السبوسي أحد الفرسان الصغار العاشقين لرياضة الفروسية وسباقات الخيل مستلهماً شغف الفروسية من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يعد سموه الداعم الأكبر لجميع فرسان الإمارات، والملهم الأول للأجيال كافة وخاصة في هذه الرياضة العريقة التي توج فيها «فارس العرب» بلقب بطولة العالم للقدرة في مونديال إنجلترا عام 2012.

اهتمام

واستحوذت الفروسية على حيز كبير من اهتمام حمدان السبوسي الذي حرص على التوسع في المشاركة من خلال وجوده في سباقات السرعة في أكثر من مناسبة ضمن أمسيات مضمار ميدان العالمي في دبي، ويعد السبوسي أصغر مالك خيل في تاريخ كأس دبي العالمي، بعد أن شارك في النسخة الماضية عبر «نيو تريلز» الذي دفع به في الشوط التاسع الرئيس أحد أهم السباقات على مستوى العالم والذي يستقطب سنوياً نخبة الخيول من مختلف قارات ودول العالم.

مفاجأة

ودشن حمدان السبوسي مشوار مشاركاته في سباقات السرعة عام 2018، وكان حديث أهل الخيل آنذاك، بعد أن حقق مفاجأة كبرى في السباق الأول لموسم مضمار «ميدان» العالمي في الموسم قبل الماضي، عندما اقتنص جواده «نيو تريلز» لقب الشوط الخامس الرئيس للأمسية بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، ليصبح أصغر مالك يحرز لقباً كبيراً في مضمار ميدان رغم المشاركة القوية من أقوى الشعارات والخيول.

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