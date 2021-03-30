«طرق دبي» تصدر مخالفات مواقف المركبات إلكترونياً فقط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إيقاف طباعة مخالفات مواقف المركبات العامة في الإمارة من قبل المفتشين، وسيتم إرسال المخالفات إلكترونياً فقط، من خلال إشعارات المخالفات عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية، حيث تشتمل هاتان الوسيلتان على جميع تفاصيل المخالفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي، لدعم مبادرة حكومة بلا أوراق.

وتتماشى هذه المبادرة كذلك، مع الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا»، وتجنب لمس الأوراق، والاستدامة المالية، من خلال توفير كميات من الورق المطبوع، ورفع الكفاءة التشغيلية، وإلغاء إجراءات وتكاليف صيانة الطابعات.

كما تم إضافة خاصية جديدة في الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق المواصلات، يتم من خلالها عرض صورة المركبة المخالفة، وخارطة توضح موقع المخالفة، حتى يطّلع صاحب المركبة بدقة على تفاصيل المخالفة وموقعها.

أما بخصوص سائقي المركبات الذين يستخدمون مركبات تابعة لشركات أو مركبات تأجير، على سبيل المثال، فقد تم إضافة خاصية مبتكرة، تتيح لمالك المركبة، إضافة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، حتى يتم إيصال إشعار المخالفة له، بالإضافة للمالك.

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