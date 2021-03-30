دبي تبني أكبر مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة بالعالم

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «دبي القابضة» عن شراكتها مع ائتلاف يضم «دوبال القابضة» و«إيتوشو» و«هيتاشي زوسن إنوفا» ومجموعة «بيسيكس» ومجموعة «تِك جروب» لإنشاء إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النّفايات إلى طاقة ـ وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4 مليارات درهم وسيتولى ائتلاف الشركات بناءه وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاماً.

وتمثِّل هذه الشراكة التاريخية بين القطاعين العام والخاص أحد أضخم وأبرز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجدّدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيمتلك المشروع المُسمّى بـ«مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان» القُدرة على معالجة 5,666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها الإمارة يومياً وسيُحوَّل نحو 1,900,000 طنٍ من النّفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطّاقة النظيفة.

ومن المُتوقع أن تعالج هذه المنشأة ما يصل إلى 45% من حجم النفايات البلدية الحالي في دبي مما يقلل إلى حد كبير من كمية النّفايات البلدية التي تذهب إلى المكبّات وجاري العمل حالياً على استكمال أعمال البناء في هذا المشروع الرائد.

ودعماً لأهداف الأمم المتحدة للتّنمية المستدامة ستساهم المحطة أيضاً في تحقيق الخطط التي حدّدتها بلدية دبي بتقليل كمية النفايات الصلبة التي تُنقل إلى المكبّات وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة بجانب المساهمة في خلق منظومة مستدامة وصديقة للبيئة في مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة ودعم تحقيق الأهداف المُدرجة في استراتيجية 2050.

وقد أعطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إشارة البدء بتنفيذ المشروع الذي سيتم تطويره وفقاً للمعايير البيئية الدولية وبطاقة استيعابية تبلغ حوالي ألف شاحنة محمّلة يومياً علماً بأن أعمال الأساسات وتجهيز الموقع تسير بخطىً سريعة ووفق الجدول الزمني المحدد.

وسيتم تمويل المشروع بدعم من تسهيلات قروض بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون دولار أمريكي تم إبرامها مع «بنك اليابان للتعاون الدولي - جي بك» ومؤسسات مالية أخرى تشمل «بنك سوسيته جنرال» و«بنك كيه إف دبليو آيبيكس» و«بنك ستاندرد تشارترد» و«مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية» و«بنك ميزوهو ليميتد» و«بنك سيمنز» و«بنك كريدي أجريكول»، كما ستوفر «شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار» تغطية تأمينية لجزء من القرض المقدَّم من المؤسّسات المالية المذكورة.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «بفضل دعم وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فإن أعمال إنشاء مركز دبي لمعالجة النفايات تمضي على قدم وساق ووفق الجدول الزمني المحدد».

وأضاف: «تعمل بلدية دبي على إنشاء بيئة جذّابة للاستثمار في الكثير من مشاريعنا لإعطاء دافع قوي للاقتصاد المتنوع الذي تتميز به دبي».

رؤية

وقال خالد المالك العضو المنتدب لدى دبي القابضة: «بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، أصبح اسم دبي على مر السنوات مقترناً بالإنجازات المبهرة.. واليوم يُشرفنا أن نحقق إنجازاً جديداً للإمارة ونحرز خطوة مهمة على طريق بناء مستقبل مشرق وأكثر استدامة للأجيال القادمة ويأتي هذا الاستثمار الضخم من مجموعة من الشركات التي شكلت ائتلافاً معاً إلى جانب اتفاقيتنا مع بلدية دبي دليلاً إضافياً على الثقة الدولية في قوة سوق الإمارات وتميُّز دبي».

وأضاف المالك: «من خلال شراكتنا مع هذا الائتلاف القوي المكون من مستثمرين استراتيجيين وماليين نمضي قُدماً في تنفيذ التزامنا بدعم استراتيجية النّمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة بشكل مستمر وانطلاقاً من موقعنا كشركة وطنية تتحلى بحس عالٍ من المسؤولية نلتزم في دبي القابضة بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتّنمية المستدامة ونحرص دوماً على أن كل ما نعمل هو لغدٍ أفضل».

ويتولى تنفيذ المشروع كل من مجموعة «بيسكس الشرق الأوسط» و«هيتاشي زوسن إنوفا» وخلال ذروة العمليات سيعمل في المشروع فريقٌ مؤلف من 2,500 عامل ونحو 16 رافعة بُرجية بما فيها مجموعة من أكبر الرافعات البُرجية في العالم لتركيب المعدّات داخل المنشأة.

وقال أحمد حمد بن فهد المدير التنفيذي بالإنابة لشركة دوبال القابضة: «يشكل الاستثمار في المشاريع المستدامة أحد المجالات التي تحظى باهتمامنا الكبير».

من جهته قال شينيتشي أبورايا الرئيس التنفيذي لعمليات المشروع من قسم الشؤون البحرية والفضاء في شركة «إيتوشو»: «نفخر بالمشاركة في هذا المشروع الحيوي».

وقال برونو فريدريك بودوان الرئيس التنفيذي لشركة «هيتاشي زوسن إنوفا»: «تُعتبر تكنولوجيا توليد الطاقة من النفايات أكثر وسيلة آمنة وفعّالة».

وقال بيير سيرونفال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيسكس»: بدأنا للتو بأعمال إنشاء مرافق هذا المشروع الرائد عالمياً.

وقال شيراز حسن الرئيس التنفيذي لمجموعة «تِك جروب»: «متحمسون لدورنا في هذا المشروع الرائد».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز