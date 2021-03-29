وفد «أدنوك» يطلع على منظومة «داري» بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اطلع وفد من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على خدمة الإسكان الذكية «داري» ونتائجها المتحققة خلال زيارته لإدارة الإسكان بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، كما جرى مناقشة الشراكة الإستراتيجية وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات في مجال الإسكان.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات بين المؤسسات الحكومية، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والمؤسسات، دعماً لخطط تكامل أدوار العمل الحكومي والمؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الطرفان للعاملين وإسعادهم.

وقدم الرائد محمد حسن العبيدلي شرحاً للوفد حول آلية العمل والأنشطة الإدارية المتبعة، وتم في نهاية الزيارة تسليم درع القيادة العامة للوفد الزائر والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات الميدانية بين الجهتين لتحقيق المزيد من التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات للارتقاء بمنظومة العمل العام.

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