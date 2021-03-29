«إسلامية الوطني» تعتمد تقريرها النهائي لمشروع قانون تنظيم اتحاد الملاك

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، تقريرها النهائي لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيره العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وأوضح خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها التقرير النهائي الخاص بمشروع القانون الذي يتكون من 40 مادة وذلك بعد استعراضه ومناقشته بشكل مستفيض، وسيتم رفع التقرير لرئاسة المجلس لمناقشته في جلسات مقبلة، لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة وممثلي الحكومة وعملت على تعديل عدد من مواد وبنود مشروع القانون بالتوافق مع ممثلي الحكومة.

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