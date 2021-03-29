مؤتمر صحة الدولي 15 لطب الأطفال يستكشف أفضل الأبحاث والممارسات السريرية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استضافت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات «مؤتمر صحة الدولي الخامس عشر لطب الأطفال» عبر الإنترنت خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس 2021، والذي يعد واحداً من أكبر المؤتمرات التي تعرض أحدث الابتكارات والتطورات في أبحاث طب الأطفال والممارسات السريرية في المنطقة وعلى مدى ثلاثة أيام، جمع المؤتمر تحت مظلته 55 خبيراً عالمياً من أفضل المؤسسات الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وانضم إلى المتحدثين البارزين في المؤتمر 50 باحثاً شاباً من دولة الإمارات تواصلوا عبر الإنترنت مع أكثر من 2000 مشارك تقريباً من 25 دولة لتقديم أحدث المحاضرات والجلسات التفاعلية ودراسات الحالة والعروض التوضيحية وورش العمل العملية والعروض التقديمية التي تشجع على تبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات.

وترأس فعاليات المؤتمر العملي الذي أقيم عبر الإنترنت الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مجموعة «صحة»، بالاشتراك مع الدكتور جمال الجعبة، رئيس قسم طب الأطفال والشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والدكتور وليد قبلان رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى توام.

تشخيص

ركزت نسخة هذا العام من «مؤتمر صحة الدولي الخامس عشر لطب الأطفال» على التطورات الحديثة والاتجاهات الناشئة في تشخيص وإدارة المشكلات الشائعة في طب الأطفال العام مثل السمنة وجميع التخصصات الفرعية للأطفال مثل أمراض الدم والأورام، والغدد الصماء وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب وغيرها الكثير. كما استعرضت جلسة مخصصة آخر المعلومات المتعلقة بتأثير «كوفيد 19» على الأطفال وأفضل العلاجات المتاحة للذين يصابون منهم بمضاعفات الفيروس إلى جانب معالجة الآثار النفسية للعدوى واللقاحات.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الجعبة رئيس مجلس صحة الأطفال واستشاري الغدد الصماء للأطفال ورئيس قسم طب الأطفال والشؤون الطبية بمدينة الشيخ خليفة الطبية: "على الرغم من المرونة التي يتمتع بها الأطفال في مواجهة العدوى، فإنه لا يمكننا التقليل من أثر الجائحة على صحتهم النفسية والعامة، فقد تعرضوا للعديد من التغييرات المفاجئة في حياتهم والتي تتطلب منا أن نكون أكثر يقظة، ونبذل قصارى جهدنا للحد من تأثير الجائحة على نفسيات الشباب.

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