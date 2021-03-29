المركز الوطني للتأهيل يضيف دراسة علمية جديدة إلى قائمة إنجازاته البحثية

المصدر: أبوظبي - البيان

استكمل المركز الوطني للتأهيل دراسة علمية متخصصة تحت عنوان «تأثير مشاركة الأسرة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية: نتائج من دراسة سريرية محكمة»، والتي خلصت إلى مضاعفة معدلات استبقاء المريض واستكماله لبرنامجه العلاجي بثلاثة أضعاف عنه في حال عدم مشاركة العائلة، حيث نشرت الدراسة أخيراً في واحدة من أرقى الدوريات العلمية المحكمة وهي الدورية الدولية لطب النفس الاجتماعي.

وقامت الدراسة التي نفذت على مدار 16 أسبوعاً في العلاج غير المقيم باستخدام بيانات لـ 141 مريضاً كانوا قد تلقوا العلاج من اضطراب استخدام المواد الأفيونية في العيادات الخارجية للمركز وذلك لتقييم الارتباط بين مشاركة الأسرة ومعدل استكمال العلاج.

واتبعت الدراسة مقاربة التوزيع العشوائي للعينة والتي تحمل أعلى مستوى في الإسناد العلمي، وتشير نتائج إلى مضاعفة فرص استبقاء المريض بثلاثة أضعاف حال مشاركة الأسرة في العملية العلاجية من خلال فقط حضور الجلسات الأسرية وإظهار الاهتمام والتفهم لحالة المريض والتحديات التي يمر بها خلال فترة التعافي.

وأوصت الدراسة بأهمية تطوير واعتماد برامج علاجية متعددة المحاور من شأنها إدماج عائلات المرضى، والاستفادة من التقنيات الرقمية التي تطورت بشكل كبير في خلال جائحة (كوفيد19) لتنظيم توفير الجلسات والاستشارات العلاجية والإرشادية.

كما أشارت الدراسة إلى أبرز المعوقات التي تحول دون انخراط العائلات في العلاج خصوصاً ما يعرف بالوصمة الاجتماعية والإجراءات اللوجستية المعنية بتنسيق المواعيد والتنقل، والإحباط الذي قد يصيب الأسرة بسبب تحديات المرض، وقناعة البعض بأن العلاج أمر يخص المريض وحده ولا دور للأسرة في ذلك.

خيارات

وفي هذا الشأن، حرص المركز الوطني للتأهيل على تزويد عياداته الخارجية بباقة مميزة من الخيارات لتوفير الخدمات للمراجعين، خصوصاً بعد اعتماد نظام الاستشارات والجلسات الافتراضية والتي تشمل كذلك برامج التدخل الأسري، التي من شأنها دمج أفراد العائلة في مختلف المراحل العلاجية لمريض الإدمان وبالمحافظة على سرية العلاج وخصوصية المريض.

وترأس الأستاذ الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل فريقاً مؤلفاً من 11 طبيباً ومختصاً في علاج الإدمان من كادر المركز الوطني للتأهيل، شاركوا في تصميم وإعداد وتنفيذ هذه الدراسة كل ضمن اختصاصه العلمي.

بنية تحتية

وقال الأستاذ الدكتور حمد الغافري: «نمتلك في المركز الوطني للتأهيل بنية تحتية مميزة وكادراً وطنياً مؤهلاً وذا خبرة عالمية المستوى للتعامل مع مرضى الإدمان، الأمر الذي يمكننا من تطوير وتوفير برامج علاجية شاملة ومتخصّصة مبنية على البحث العلمي والابتكار باعتبارهما محركين رئيسين للتميز الذي نهدف لتحقيقه في مجال علاج مرض الإدمان».

وأضاف الغافري: «تأتي هذه الدراسة الجديدة لتضاف إلى كم كبير من الدراسات العلمية المحكمة الأخرى التي أنجزها فريق المركز، والتي نحرص على أن يتم اعتمادها عالمياً لتطوير علوم علاج الإدمان، إذ تعتبر مخرجات هذه الدراسة أول تقدير كمي لفوائد دمج الأسرة في العلاج وبالأخذ بتوصيات الدراسة يمكن تحقيق معدلات عالية للتعافي».

وأضاف الغافري: «لا يمكننا إغفال أن هناك بعضاً من العوائق الاجتماعية التي لطالما رافقت علاج الإدمان، لكن هدفنا اليوم هو مواصلة السعي لإزالة هذه العوائق وتقديم السند العلمي بأن مرض الإدمان يصاحبه عدد من التحديات ويمكن علاجه والوقاية منه بتطوير المناهج والمقاربات العلمية والدراسات والبحوث للتدخلات المبتكرة، وأن الدعم النفسي الذي يمكن أن تقدمه عائلات المريض جزء رئيس من حزمة التدخلات العلاجية».

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