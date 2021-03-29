شرطة أبوظبي تشارك بحملة التوعية بمخاطر سرطان القولون

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي في حملة للتوعية بمخاطر مرض سرطان القولون، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات برجيل، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بالمرض الذي يصادف شهر مارس من كل عام من خلال عرض «مجسم القولون» في بهو فرع المستشفى بجزيرة الريم أبوظبي.

وأوضح العقيد أحمد القطبة نائب مدير إدارة الخدمات الطبية، أن المشاركة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة السلوكيات الصحية الصحيحة لتجنب المرض وأسبابه، وتحفيزهم على إجراء الفحوصات الطبية الدورية وسبل الوقاية والعلاج منه.

وقدم الفريق الصحي المرافق للمجسم الإرشادات والنصائح الطبية للزوار وتوضيح أسباب المرض وكيفية الوقاية من مسبباته وعلاجه من خلال «مجسم القولون»، والذي يعتبر الوحيد على مستوى الدولة والذي يعد من أهم الوسائل التي تستخدم للتوعية بهذا المرض عبر الاعتماد على أسلوب «المحاضرة البصرية» والتي تتيح للزوار دخول المجسم والتعرف إلى المراحل المختلفة للمرض والتغيرات المختلفة التي قد تحدث داخل البطانة، كما تم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا أثناء الفعالية.

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