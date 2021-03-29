"طرق دبي" تصدر مخالفات مواقف المركبات الكترونياً

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي لدعم مبادرة حكومة بلا أوراق وفي إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على توفير خدمات ذكية، تم إيقاف طباعة مخالفات مواقف المركبات العامة في الإمارة من قبل المفتشين، وسيتم إرسال المخالفات إلكترونيا فقط من خلال إشعارات المخالفات عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية حيث تشتمل هاتان الوسيلتان على جميع تفاصيل المخالفة.

وتتماشى هذه المبادرة كذلك مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتجنب لمس الأوراق، والاستدامة المالية من خلال توفير كميات من الورق المطبوع، ورفع الكفاءة التشغيلية باختزال خطوة طباعة المخالفة وإلغاء إجراءات وتكاليف صيانة الطابعات، ودعم مبادرة التفتيش الذكي، التي ستكون عن طريق المركبة الذكية وإصدار المخالفات عن بعد، ومنح خصوصية أكثر للمتعامل من خلال عدم وضع المخالفة الورقية على واجهة المركبة.

كما تم إضافة خاصية جديدة في الموقع الالكتروني لهيئة الطرق المواصلات يتم من خلالها عرض صورة المركبة المخالفة وخارطة توضح موقع المخالفة حتى يطّلع صاحب المركبة بدقة على تفاصيل المخالفة وموقعها. أما بخصوص سائقي المركبات الذين يستخدمون مركبات تابعة لشركات أو مركبات تأجير على، سبيل المثال، فقد تم إضافة خاصية مبتكرة تتيح لمالك المركبة أو الشركة إضافة رقم الهاتف والبريد الالكتروني لسائق المركبة حتى يتم إيصال إشعار المخالفة له بالإضافة الى المالك.

أما بخصوص المركبات غير المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة فيتوجب على مُلّاكها التسجيل في خاصية الإشعارات حتى تصلهم إشعارات المخالفات، كما تم إتاحة إمكانية دفع مخالفات المواقف عن طريق الموقع الالكتروني للمركبات المسجلة في الدول الأخرى.

وتدعم مبادرة إصدار مخالفات المركبات الكترونيا جهود إمارة دبي لتصبح المدينة الأذكى على مستوى العالم بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى خدمة دفع رسوم المواقف بما يخدم الجهود الحكومية في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد نفذت في وقت سابق من شهر مارس الجاري حملة توعوية للجمهور تضمنت توجيههم لضرورة تحديث بيانات التواصل الخاصة بمركباتهم وإعلامهم بالمبادرة الجديدة، التي ستتيح خاصية تُمَكِّنُ المتعامل من تحديد بيانات التواصل الخاصة بسائق المركبة (غير مالك للمركبة المخالفة)، التي سيتم إرسال إشعار المخالفة الخاصة بها.

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