كل ما تريد معرفته عن مشروع الدراسة الجامعية عن بعد لمجندي الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة التربية والتعليم، عن إطلاق مشروع الدراسة الجامعية لمنتسبي الخدمة الوطنية، والذي يسمح لجميع المنتسبين من طلبة الثاني عشر خريجي العام الدراسي 2020- 2021، والذين سيلتحقون بالدفعة الـ 16، والدفعات التي تليها، بدراسة المساقات الجامعية، بنظام التعليم عن بعد، وذلك بهدف ضمان مواصلة الطالب دراسته الجامعية أثناء فترة الخدمة.

وفيما يلي أسئلة وأجوبة حول مشروع الدراسة الجامعية عن بعد لمجندي الخدمة الوطنية":

س1/ متى ستبدا الدراسة الجامعية للطلبة الملتحقين ببرنامج الخدمة الوطنية الدفعة 16؟

ج/ ستبدأ الدراسة الجامعية لمنتسبي الخدمة الوطنية للدفعة 16 في الفصل الصيفي 2022 اثناء المرحلة الفعلية من الخدمة الوطنية بنظام التعليم عن بعد.

س 2/ هل يمكنني التسجيل في أي جامعة أرغب بها؟

ج/ نعم سيتم تسجيل الطالب بدءا من الفصل الصيفي 2022 بناء على المؤسسة التي قام الطالب باختيارها في طلب الالتحاق الذي تقدم به خلال الفترة المحددة للتسجيل في الفصل الأول من العام الجامعي 2021/2022.

س3/ اخترت سابقا جامعة غير مدرجة ضمن الجامعات المسجلة في الخدمة الوطنية، كيف سيكون وضع الدراسة بالنسبة لي؟

ج/ سيتم العمل على تسجيلكم في احدى مؤسسات التعليم العالي المدرجة في نظام التسجيل ومن ثم لك الخيار بالانتقال إلى أي مؤسسة أخرى بعد الانتهاء من برنامج الخدمة الوطنية، لذا نؤكد على أهمية التقدم بطلب التسجيل ضمن النظام الوطني للتقديم على مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة المحددة.

س4/ اذا صادف وقت دراستي خلال تواجدي في المعسكر كيف يمكنني ذلك؟

ج/ سيتم تطبيق نظام الحجز في المعسكرات على جميع المجندين مما يمكنهم من حضور المحاضرات خلال الفترة المسائية (الدراسة عن بعد).

س5/ هل سيتم توفير حاسوب خاص لي خلال الدراسة؟

ج/ نعم نعم سيتم توفير الأجهزة والدعم الفني المطلوب لضمان حصولك على التعليم الجامعي دون أية معوقات.

س6/ كيف سيكون ألية الاتصال بشبكة الانترنت؟

ج/ ستتوفر بطاقة البيانات الخاصة بالانترنت لتمكين المجندين من الوصول إلى المواقع والمنصات التعليمية الخاصة بالجامعات.

س7/ هل القرار إجباري أم اختياري؟

ج/ القرار إجباري، وعليه وعلى جميع طلبة الصف الثاني عشر العام الدراسي 2020/2021 التأكد من التقدم بطلب التسجيل عبر نظام التسجيل الوطني الموحد وذلك في موعد اقصاه 27 أبريل 2020.

س8/ إذا لم أتمكن من حضور المحاضرة كيف التصرف؟

ج/ سيتم تطبيق نظام الحضور والغياب المعتمدة للمؤسسة التعليمية، وعليه رجاء التواصل مع المعنيين في المؤسسة للحصول على مزيد من المعلومات او الاطلاع على موقع المؤسسة التعليمية.

س9/ كم عدد الساعات المطروحة في كل فصل دراسي؟

ج/ الساعات الأكاديمية من 3 إلى 6 ساعات ويختلف برنامج كل مجند حسب مستواه لمعايير وسياسة القبول وكذلك المواد الدراسية التي تطرحها المؤسسة.

س10/ إذا تطلب وجودي داخل الجامعة لداء الاختبار كيف اتصرف؟

ج/ سيتم توفير مواصلات لحضور الاختبارات في الجامعة والعودة مرة أخرى إلى المعسكر.

س11/ هل ينطبق هذا القرار على مجندي الخدمة البديلة؟

ج/ لا، ولكن يستطيع المجند التسجيل مباشرة في اي من مؤسسات التعليم العالي حسب الاجراءات المتبعة.

س12/ هل ينطبق القرار على جميع الفئات الطبية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟

ج/ نعم

س13/ كيف سأستمر في دراستي بعد الانتهاءء من الخدمة الوطنية؟

ج/ بإمكان الطالب المجند الاستمرار في الدراسة في المؤسسة التي التحق بها خلال الفصل الصيفي او الفصل الأول وذلك بعد الانتهاء من برنامج الخدمة الوطنية.

س14/ ما هي الامتيازات التي سأحصل عليها بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية المقررة على أثناء انتسابي في الخدمة الوطنية؟

ج/ هذا البرنامج يساعد المجند في الالتحاق المبكر للدراسة الجامعية بالتالي انجاز عدد من الساعات الأكاديمية قبل الالتحاق الفعلي بالجامعة بعد الانتهاء من برنامج الخدمة الوطنية، كذلك اكتساب المهارات الضرورية التي يحتاجها الطالب المجند أثناء فترة الدراسة بما يزيد فرص النجاح.

س15/ في حال رسوبي خلال فترة الدراسة ماذا سيترتب على؟

ج/ سيترتب إعادة المواد وذلك حسب السياسة المتبعة في مؤسسات التعليم العالي.

س16/ كيف سأحصل على جدول الدراسة الخاص بي ومتى؟

ج/ سيتم تزويدكم بالجدول الدراسي من قبل مؤسسات التعليم العالي التي تم تسجيلكم بها وذلك عن طريق البريد االكتروني وكذلك نظام التعليم الالكتروني.

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