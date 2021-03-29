المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن خطوات تعديل بيانات خلاصة القيد في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد تعديل البيانات عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE Smart.

خطوات تعديل بيانات خلاصة قيد..

-التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

-اختيار خدمة خلاصة القيد واختيار التعديل المطلوب من القائمة.

-تعبئة الطلب وتسليم الرسوم المستحقة.

-الإشعار بانتهاء الإجراء انعكاس التحديث على خلاصة القيد الإلكترونية.

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