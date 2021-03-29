«اطمئني» تؤهل الأسر الأحادية للعيش بإيجابية

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

حققت مبادرة «اطمئني» التي أطلقتها جمعية النهضة النسائية بدبي في مركز النهضة للاستشارات والتدريب مطلع العام الجاري، نتائج ملموسة في دعم الأسر الأحادية، ومساعدة المرأة على مواجهة المشكلات بفعالية وإيجابية بما يكفل لها التوافق النفسي والاجتماعي في الأسرة، والذي بدوره يساهم في صقل شخصية الأبناء وغرس أفكار بناءة وملهمة في نفوسهم وتوجيههم لما يساعدهم على النمو في بيئة إيجابية عالية المستوى تربوياً.

وأوضحت عفراء الحاي مديرة مركز الاستشارات الأسرية، بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن مبادرة «اطمئني» تسعى لتحقيق رؤية الدولة 2021، بشأن إيجاد مجتمع متلاحم، متمسك بهويته، وأن ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاءة، إلى جانب التأهيل والتدريب للأمهات ولأبنائهن لإكسابهم مهارات وخبرات مهنية مختلفة.

وأضافت أن المبادرة استهدفت الأسر الأحــادية والأمهات الأرامل والمطلقات والمهجورات والمعلقات من دون طلاق، إذ تم تأهيلهن لمواجهة التحديات وتحمل المهام الصعبة ومشاق الحياة، وتربية الأبناء وتحقيق الذات والتغلب على المشاعر السلبية التي يولدها المرور بتجارب سلبية سواء ناتجة عن وفاة الزوج أو انفصالها عنه أو هجرانه لها.

وقالت: إن رؤية المبادرة تتمحور حول تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي اللازم للأمهات اللواتي يعلن أبناءهن بمفردهن لأي سبب كان.

تحديات

وأكدت أن برنامج المبادرة يتميز بتقديم مهارات تؤهل المرأة لمواجهة التحديات التي تواجهها، مع تحمل مهامها الصعبة، إضافة إلى مشاق الحياة وتربية الأطفال، إلى جانب محاولتها تحقيق الذات، والتغلب على المشاعر السلبية الناجمة عن مرورها بتجربتها، ولذلك فإن المبادرة تتمحور حول تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي اللازم للأمهات اللواتي يعلن أبناءهن بمفردهن.

تخطيط مالي

وشددت الدكتورة فاطمة المطوع أخصائية نفسية وأسرية والتي قدمت ورشاً تدريبية حول أهمية التخطيط المالي للأسرة، على ضرورة الإلمام بأساسيات الادخار، عبر تسليح الأسر بالمهارات اللازمة لإدارة الميزانية وإرشادها إلى طرائق الادخار والاستثمار.

وذكرت أن هناك بعض الأمهات لا يعرفن كيف يدخرن وإن تمكن من ذلك فقد لا يعرفن كيف يستثمرن مدخراتهن في مشروع صغير يدر عليهن دخلاً، مشيرة إلى أن فرص الاستثمار كثيرة ومن أهمها تجارة التجزئة.

10 إجراءات

وقدمت الدكتورة هالة الأبلم برنامج لائحة سلوك تضمنت العقاب المنطقي والمحافظة على الهدوء ووضع حدود واضحة والثبات على الموقف نفسه ومراقبة سلوك الطفل، مؤكدة أن هناك 10 إجراءات للوقاية من علاج ظاهرة العنف لدى الأطفال وهي العقاب المنطقي، والمحافظة على الهدوء، ووضع حدود واضحة، والثبات على الموقف نفسه، وإيجاد البدائل، والاعتذار، والمكافأة وتعزيز الجانب الإيجابي، ومراقبة التلفاز، وتوفير الألعاب، ومراقبة سلوك الأطفال.

مستفيدات: المبادرة ساعدتنا على تخطي الصعاب

أكدت مستفيدات من مبادرة «اطمئني» أنها ساعدتهن على تخطي صعاب الحياة ومواجهة الواقع بشجاعة، وأرشدتهن لتطوير قدراتهن في التعامل بشكل أعمق وأفضل مع الحياة، وعززت ثقتهن بأنفسهن، فمواجهة الواقع هي مفتاح القدرة على مواجهة صعاب الحياة، وبالتالي يتحقق الرضاء عنها.

وأعربت فاطمة المري عن امتنانها لهذه المبادرة التي أضاءت لها الطريق من عتمة الحيرة والقلق مشيرة إلى أنها تعلمت في التحاقها بالبرنامج كيف تنشئ مشروعها الخاص وأن تحقق أهدافها وأن تنجح وتثابر بكل عزم، عبر الادخار للمستقبل باتباع أسس التخطيط المالي.

وقالت إنها تعلمت كذلك كيف تنجز عملها بإتقان وأن تدير حياتها اليومية بجدارة، كما استطاعت أن تنمي مواهبها حتى أضحت امرأة ناجحة ومربية واعية.

أساليب حديثة

وأكدت خلود عبدالله المهيري أن جمعية النهضة النسائية تقوم بدورها على أكمل وجه في دعم الأسر الأحادية من خلال البرامج التي تطرحها، وقالت إن المبادرة أطلعتهن على الأساليب الحديثة في التربية وطرائق التعامل مع الأبناء لتستقيم شخصياتهم، كما تم تبادل الخبرات والتجارب الحيوية بين المشاركات وأضافت إنها تعلمت كيف تنشئ مشروعها الخاص وكيف تسوق له وتطوره لكي ينجح.

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