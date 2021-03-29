150 ألف زيارة إرشادية نفذتها «أبوظبي للزراعة» 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نحو 149,946 زيارة إرشادية للمزارع العاملة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، وذلك بمعدل 2,9 زيارة كل أسبوع، وتعتبر الزيارات الإرشادية خدمات استباقية تستهدف تطوير وتنمية قطاع الزراعة، حيث تختص بمتابعة أحوال المزارع وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي لأصحاب وعمال المزارع، وتوعيتهم بأفضل الممارسات الزراعية وطرق الزراعة الحديثة والاستخدام الأمثل للمياه.

واستحوذت مزارع العين على النصيب الأكبر من الزيارات الإرشادية، حيث بلغ عددها حوالي 75,514 زيارة بنسبة تصل إلى 50,4% من إجمالي الزيارات الإرشادية المنفذة على مستوى الإمارة، يليها مزارع أبوظبي بعدد 38,798 زيارة وبنسبة 25,8% من إجمالي الزيارات، ثم أخيراً مزارع منطقة الظفرة بنسبة 23,8% وعدد زيارات بلغ حوالي 35,634 زيارة.

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