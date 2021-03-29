بدء نقل التجار والمستأجرين إلى سوق الشارقة الجديد للمواشي

المصدر: (الشارقة - وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة - عن بدء عمليات نقل التجار والمستأجرين من سوق المواشي في منطقة الجبيل، إلى «سوق الشارقة للمواشي» الجديد في منطقة الصجعة.

ويحتل سوق الشارقة للمواشي، موقعاً استراتيجياً حيوياً، حيث يقع على محورين، هما شارع الشارقة - الذيد، وشارع الإمارات العابر، ويمتد على مساحة تصل إلى نحو 170 ألف متر مربع.

ويضم السوق المصمم وفق الطراز المعماري التراثي، 141 محلاً لبيع الأغنام، مزودة بحظائرها، و26 محلاً لبيع المواشي، و12 محلاً لبيع الجمال، و74 محلاً لبيع الدواجن، ومسلخاً للمواشي وآخر للدواجن.

ويستوعب المسلخ الآلي الجديد، نحو 240 رأساً للمواشي في الساعة، فيما يبلغ عدد المحال 44 محالاً لبيع الأعلاف، و34 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام، إضافة إلى 32 محلاً للمشاتل، وساحة لمزادات بيع المواشي، ومسجد يتسع لـ 386 مصلياً، إضافة إلى رفد السوق بالعديد من المرافق الخدمية والمسطحات الخضراء.

ويضم السوق مبنى إدارياً لإدارة السوق، ومختبراً يضم تجهيزات ومعدات مخبرية حديثة، وعيادات بيطرية، تضم غرف الجراحة وغرف الأشعة، وغرف الفحص وحواضن رعاية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز