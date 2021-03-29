جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تنظم ملتقى «بيئتي هويتي»

المصدر: (دبي - وام)

نظمت جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، بجمعية النهضة النسائية في دبي، ملتقى افتراضياً بعنوان «بيئتي هويتي»، تحت شعار «بيئتي وطني»، ضمن جلسة حوارية حول مفاهيم البيئة.

حضر الملتقى جمهور الجائزة من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور عبر منصة «زووم»، وضم عدداً من المتحدثين هم اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، والمشرف العام لمدارس حماية، والأستاذ أحمد باهارون المدير التنفيذي بقطاع إدارة المعلومات والعلوم التوعوية البيئية في أبوظبي، فيما أدار الحوار أمينة الدبوس المدير التنفيذي للجائزة.

وتناول المتحدثون مواضيع عدة، منها إضاءات عامة حول البيئة والتنمية والاستقرار، وموضوع توضيحي لسياسات البيئة لدولة الإمارات، ودور الشباب في مجال الحفاظ على البيئة في هذه المرحلة، وفي ظل ظروف جائحة «كوفيد 19»، كما تضمن الحوار دور المرأة في حماية البيئة.

وثمنت أمينة الدبوس الدور الريادي للإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في وضع استراتيجيات منهجية للبيئة واستدامتها، والحفاظ عليها.

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