انطلاق المرحلة 2 من برنامج «المستكشف الإماراتي» ويستمر أسبوعين

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام الجاري 2021م، الذي عقد،أمس، عن بعد، وحضره أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين: الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، وديالا إبراهيم النعيمي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت، المستشار العلمي للجمعية.

كما حضر الاجتماع العميد مهندس وليد المناعي مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والدكتورة حصة بن حيدر.

واستعرض المجتمعون تقريراً حول مراحل تطبيق برنامج «المستكشف الإماراتي»، قدمه الدكتور منصور العور، مبيناً فيه الاهتمام الكبير، الذي حظي به البرنامج في مرحلته الأولى، والإقبال الذي شهده منذ إطلاقه، كما أعلن عن بدء المرحلة الثانية من البرنامج اعتباراً من أمس، ولمدة أسبوعين، وأهم المواد التي سيتم طرحها فيه.

ووافق الاجتماع على إقامة ملتقى «يوم الموهوب الإماراتي»، والذي تم اقتراح عقده في التاريخ، الذي يصادف مولد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في السادس من شهر مايو من كل عام، إيماناً من الجمعية بعبقرية المغفور له الشيخ زايد، وموهبته الفطرية، التي جعلت من دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول حداثة وتقدماً في كل المجالات، إلى جانب دوره الكبير في دعم الموهبة والموهوبين منذ قيام الدولة، وتم الاتفاق على إقامة الملتقى عقب صلاة التراويح، حيث يصادف عقده في شهر رمضان المبارك، ويشارك فيه نخبة من عدد من أساتذة الجامعات، وخبراء اكتشاف الموهوبين والمبدعين.

ووافق المجتمعون على إطلاق موقع إلكتروني للجمعية، وإصدار وطباعة مجلة فصلية عن الموهوبين، يسهم فيها أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومتخصصون في مجالات، تتعلق الموهبة واكتشاف الموهوبين، وتوثق مراحل تطور الجمعية وإنجازاتها.

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