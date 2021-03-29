رضا الشركاء عن شرطة عجمان

عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان والمنعقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات بشرطة عجمان.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج استطلاع رأي الشركاء لعام 2020 بوزارة الداخلية، حيث حصلت شرطة عجمان على تقدير 100% على مستوى رضا الشركاء على مستوى وزارة الداخلية من حيث الانطباع العام، والرضا كشريك، وفعالية الشراكة، ومدى الاستفادة، والتأثير الإيجابي للشراكة بالإضافة إلى التسهيلات والتعاون الدائم مما أدى إلى نجاح الشراكـة.

كما تم استعراض المبادرات المستحدثة لمركز تدريب الشرطة لعام 2021، ومناقشة سبل تحقيقها بما يرفع نسبة السعادة والإيجابية في بيئة العمل الشرطي، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات التي تعزز رضا وسعادة العاملين، وكذلك تم مناقشة مؤشرات الإنتاجية للإدارات، ونظام قياس رأس المال البشري، إضافة إلى استعراض مقترحات الدورة الخامسة للخطة الاستراتيجية 2021 – 2031 والمقترحات والخدمات المقدمة من قبل الإدارات ومتابعة تحقيقها وفقاً للخطة المعتمدة.

وفي الختام ثمّن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي الجهود المبذولة لأعضاء اللجنة العليا الدائمة، والعمل على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة بما يعزز الرضا والسعادة ويدعم تميز مسيرة شرطة عجمان.

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