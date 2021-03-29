شرطة الشارقة تناقش تعزيز الأداء

المصدر: (الشارقة - البيان )

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الثالث للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2021 بشرطة الشارقة، الذي عقد أمس بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة.

في بداية الاجتماع هنأ قائد عام شرطة الشارقة، الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن شكره وتقديره للجهود، التي تبذلها مختلف الإدارات ومراكز تقديم الخدمة المختلفة بشرطة الشارقة لتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، داعياً جميع المسؤولين إلى المحافظة على جودة الأداء، وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع.

ناقش الاجتماع جدول أعماله، والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للقيادة، وما تم إنجازه من توصيات صدرت فيه، كما استعرض الدراسة المقدمة بتحليل الجريمة، والمقترحات والحلول الابتكارية لها من خلال التعاون مع الشركاء، بالإضافة إلى مناقشة مقترح يستهدف الارتقاء بنظام إدارة الدوريات والمركبات، وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الرامية إلى تعزيز الأداء في المجالين الأمني، والخدمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز