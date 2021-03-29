«طرق دبي» تستخدم تقنية الواقع المعزز لإصلاح أعطال الترام عن بُعد

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تقنية الواقع المعزز التي تعتمد على توفير التواصل المرئي والمسموع بين الخبير المتخصص الذي يعمل عن بُعد، والفني الذي يعمل في موقع الصيانة، لتقديم الدعم الفني اللازم في عمليات الصيانة الدورية أو التصحيحية لترام دبي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على استخدام أفضل التقنيات لتوفير الوقت والجهد وضمان سرعة ودقة إنجاز عملياتها التشغيلية. وتتم عملية التواصل بشكل مباشر عن طريق الإنترنت من خلال كاميرا متطورة وسمّاعة يستخدمها الفني القائم بالصيانة، وتوفر سهولة تبادل المعلومات بين الطرفين؛ مما يرفع كفاءة عمليات الصيانة ويقلل زمن إصلاح الأعطال وبالتالي استعادة خدمة الترام.

ويُقَلِّلُ استخدام هذه التقنية عدد الكادر الفني في موقع الصيانة مما يعزز من إجراءات التباعد الجسدي المعمول بها في ظل تداعيات انتشار جائحة كورونا التي يمر بها العالم ودولة الإمارات. كما تعكس التقنية منظومة المرونة المؤسسية التي تنتهجها الهيئة في عملياتها التشغيلية لضمان انسيابية العمل والحفاظ على وتيرته وسرعة إنجازه.

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