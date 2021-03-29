مؤسسة «محمد بن راشد للإسكان» تقدم مبادرات مالية للمستفيدين

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أفاد جاسم حسين استشاري مالي أول في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بأن المؤسسة تقدم عدة مبادرات مالية للمستفيدين من خدماتهم، من شأنها أن تنعكس إيجاباً عليهم، مبيناً أنها تشمل خدمة السداد المبكر، ومبادرات: «عوض»، و«يسر» و«إعادة جدولة المتأخرات».

وتابع أن مبادرة التمويل الذاتي «عوض» هي عبارة عن مكافأة تصل إلى 375 ألف درهم وتقدم للمستفيد مقابل بنائه لمسكنه بنفسه، حيث تعتبر هذه المكافأة مستحقة في حالة قيام المتعامل بتمويل بناء مسكنه عن طريق مصادره الخاصة دون اللجوء إلى صرف أية دفعة من دفعات قرض البناء والذي سبق له الحصول على موافقة من المؤسسة.

300 ألف

وبين أن خدمة السداد المبكر عبارة عن حصول الشخص المستفيد على خصم يصل إلى 300 ألف درهم، فيما يعتمد ذلك على المدة المتبقية من القرض وقيمته، حيث تتيح مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لمتعامليها خدمة طلب خصم السداد المبكر لمبلغ القرض الإسكاني، الذي حصلوا عليه وذلك قبل انتهاء سنوات سداده، حيث يتم إعفاؤهم بنسبة مئوية من الرصيد المتبقي من القرض قد تصل إلى 300 ألف درهم كحد أقصى، حيث تتراوح النسبة من 3% إلى 42%، حسب عدد السنوات المتبقية للسداد، ويستفيد منها الذين حصلوا على موافقة قرض بناء مسكن، أو قرض مسكن جاهز أو قرض صيانة وإضافة، ويشترط لتقديم هذه الخدمة أن يتم سداد الرصيد المتبقي من القرض دفعة واحدة بعد طرح الخصم المقرر، وأن يكون المقترض أنجز بناء المسكن أو تملك المسكن الذي حصل على القرض لأجله، وألا يزيد مبلغ الإعفاء على 300 ألف درهم، فيما لا تحتسب متأخرات الأقساط للإعفاء.

375 ألفاً

وقال إن مبادرة «يسر» عبارة عن أن تسدد المؤسسة الأرباح البنكية عن قيمة القرض بمبلغ يصل إلى 375 ألف درهم، حيث يتيح برنامج «اليسر» للمتعامل القيام بتمويل مسكن جاهز مملوك للمؤسسة أو بناء مسكن أو شراء مسكن من السوق المحلي بالقيمة الإجمالية عن طريق البنوك والمصارف المشاركة بالتمويل بحيث تقوم المؤسسة بتحمل تغطية نفقات القرض الذي تمنحه عن طريق البنك والذي لا يتجاوز 750 ألف درهم من دون أرباح، ليستفيد منه المتعامل، على أن يتحمل المتعامل دفع الفرق والأرباح على الجزء المتبقي من قيمة المسكن الجاهز أو عقد البناء أو قيمة شراء مسكن من السوق المحلي.

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