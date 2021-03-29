الإمارات تفتح أبوابها للعالم.. تحديثات غير مسبوقة للإقامة والزيارة

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت الإمارات تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها خلال الفترة الماضية عبر استحداث أنواع جديدة ومبتكرة من التأشيرات التي من شأنها إتاحة خيارات متعددة ومتوافقة مع احتياجات العديد من الشرائح المختلفة.

3 تحديثات

واعتمدت الإمارات منذ بداية العام الجاري ثلاثة تحديثات جديدة على تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول للدولة تمثلت في «تصريح إقامة العمل الافتراضي» و«تأشيرات السياحة متعددة الدخول» وقرار تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم.

وتضاف تلك الخطوات إلى قائمة من التحديثات التي أدخلتها الإمارات خلال السنوات الماضية كاعتماد تأشيرة الدخول العلاجية، وإقامة السنوات الـ5 للمتقاعدين وفق شروط محددة، إضافة إلى اعتماد نظام الإقامة الدائمة البطاقة الذهبية لمدة 10 سنوات.

وتفصيلاً جاء قرار مجلس الوزراء في يناير الماضي تمكين الوافدين من الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي. واستحدث المجلس خلال الجلسة التي عقدها الأحد الماضي تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة.

وفي ذات الجلسة تم اعتماد استحداث تأشيرات سياحة متعددة الدخول لجميع الجنسيات، وتوفير التسهيلات كافة اللازمة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة وستكون التأشيرات بدون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

وسبق أن أعلنت الإمارات في عام 2017 إطلاق منظومة مطورة لتأشيرات الدخول العلاجية أتاحت من خلالها للمرضى الأجانب الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة وبطلب خاص من المستشفى، الأمر الذي أسهم في دعم مكانة الدولة عالمياً في مجال خدمات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

واعتمدت الإمارات في سبتمبر 2018، نظاماً جديداً يسمح بمنح المقيمين المتقاعدين فوق سن الخامسة والخمسين تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات تجدد تلقائياً في حال توفرعدة شروط.

البطاقة الذهبية

أقرت الإمارات في 2019 نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» لمدة 10 سنوات التي يستفيد منها المستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والباحثون في العلوم والمعرفة والحاصلون على الدكتوراه وكافة الأطباء والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية والمتفوقين بالجامعات بمعدل 3.8 وأكثر والحاصلين على شهادات بالذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة وأوائل الثانوية مع أسرهم.

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