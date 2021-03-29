«زايد للثقافة الإسلامية» تستهدف موظفيها بباقة من مبادرات السعادة

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

أطلقت لجنة السعادة بدار زايد للثقافة الإسلامية، خطتها السنوية لعام 2021، التي تهدف إلى تبنّي جودة الحياة، من أجل إثراء السعادة لدى الموظفين، وخلق بيئة عمل تدفع إلى الإيجابية، وذلك ضمن استراتيجية الدار الرامية إلى تحسين الكفاءة المؤسسية، وتحقيق السعادة والإيجابية في بيئة العمل، وجعلها بيئة جاذبة لجميع العاملين فيها.

وتنوعت مبادرات اللجنة، ومنها مبادرة «نجوم كورسيرا»، التي تهدف إلى تشجيع الموظفين، وتزويدهم بقاعدة واسعة من المعارف والمهارات الإدارية والسلوكية والفنية الحديثة، من خلال حث الموظفين على الاستفادة من المحاضرات والورش التدريبية والدورات التعليمية، عبر منصة كورسيرا، وستقوم اللجنة بتكريم أفضل 3 موظفين كل ربع سنوي، بإجمالي 12 موظفاً سنوياً.

أما مبادرة «هوايتي سر سعادتي»، فتهدف إلى احتضان مواهب الموظفين، من خلال تقديم المشورة لهم، ودعمهم لتنمية هواياتهم، وتشجيعهم على ممارستها بشكل متواصل.

وتأتي مبادرة «قهوة السعادة»، من خلال عقد سلسلة من الورش في جوانب حياة الموظف، في لقاء يسعى إلى التكامل المعرفي بين موظفي الدار، ويعتبر فرصة لعرض تجارب ملهمة في السعادة والإيجابية وجودة الحياة. وتنص مبادرة «مشورة»، بتقديم الاستشارات القانونية للموظفين من قبل المستشار القانوني بالدار، بهدف دعم الموظفين في المسائل القانونية في حياتهم الشخصية.

وقال خليفة الساعدي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالدار، رئيس لجنة السعادة لـ «البيان» إن الدار قامت بتأسيس لجنة السعادة منذ خمس سنوات، بهدف تعزيز المحتوى المعرفي حول السعادة والإيجابية بين موظفي الدار.

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