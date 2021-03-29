افتتاح مستشفى محمد بن زايد الميداني في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس مستشفى محمد بن زايد الميداني في الشارقة الخاص بمصابي كوفيد 19 والذي نفذته شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي.

وتجول الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي في أرجاء المستشفى، حيث استمع إلى شرح حول ما يضمه المستشفى من مرافق وأدوات وكوادر طبية، وقد استغرق إنجاز المستشفى 10 أيام على مساحة سبعة آلاف متر مربع ويضم 204 أسرة منها 48 مخصصة للعناية المركزة و156 للحالات المتوسطة والشديدة، ويقدم الخدمات في المستشفى 75 طبيباً و231 ممرضة و44 فنياً وموظفاً صحياً مساعداً.

ويأتي تشيد المستشفى الميداني ضمن جهود دولة الإمارات في التصدي لفيروس كوفيد 19 وتقديم الرعاية الطبية المثلى وإحاطة المصابين بالعناية الطبية اللازمة من خلال استخدام أحدث المستلزمات الطبية التي تلبي متطلبات الوضع الصحي.

وأشار اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة - رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، إلى أن إنشاء مستشفى محمد بن زايد الميداني في الشارقة الذي زود بجميع التجهيزات الطبية والكوادر العلاجية، يساهم في تعزيز القدرات الطبية في الإمارة لعلاج المصابين من فيروس كوفيد 19، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية وفق أعلى معايير الجودة للمرضى مما يساند جهود الدولة في التصدي للجائحة والمحافظة على صحة جميع الأفراد من مواطنين ومقيمين.

وقال الشامسي إن إمارة الشارقة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصل جهودها في اتخاذ أفضل التدابير لتعزيز جاهزية التصدي للوباء والحفاظ على صحة وسلامة سكانها، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي تأتي توجيهاته بتجهيز المستشفيات الميدانية في مختلف إمارات الدولة تأكيداً على أن الصحة تمثل الأولوية الأولى لدى القيادة الرشيدة.

وأكد حرص الإمارة على تقديم الإمكانات والتسهيلات كافة لمواجهة الوباء والعمل بيد واحدة مع الجهات المعنية وفق منظومة متكاملة.

وأثنى على جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في التعامل مع الوباء التي أثبتت قدراتها ضمن أفضل الأنظمة الصحية العالمية، لابتكار الحلول العلاجية التي تضمن التصدي لتبعات الوباء الصحية استناداً إلى كفاءة النظام الصحي في الإمارات مما انعكس إيجاباً على معدلات الشفاء العالية وانخفاض الوفيات.

وأكد الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن شركة «صحة» بخبرتها الكبيرة، وكوادرها الطبية والفنية والإدارية المؤهلة، وتجهيزاتها الطبية الحديثة تعد ركيزة لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وهذا مكَّنها من دعم جهود الدولة في مكافحة جائحة كوفيد 19، وتواصل «صحة» جهودها لمواجهة الجائحة من خلال إنشاء مزيد من المستشفيات الميدانية في عدد من إمارات الدولة.

إضافة

قال الدكتور مروان الكعبي إن افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في الشارقة يعد إضافة نوعية للمستشفيات الميدانية التي سبق افتتاحها في كل من إمارتي دبي وعجمان، إذ تسهم هذه المستشفيات الميدانية في التعامل مع أي زيادة في أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

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