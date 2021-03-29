نجاح أول زراعة غضروف مفصلي لمواطن في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

عاد الشاب ماجد عبد الله المزروعي، إلى مزاولة أنشطة حياته الطبيعية، بعد أن كان تعرّض لإصابة معقدة في الركبة، تسبّبت له في آلام مبرحة، لم يعُد معها قادراً على المشي، وعاد الشاب البالغ من العمر 33 عاماً إلى حياته الطبيعية، بفضل عملية جراحية، أجريت له في «هيلث بوينت»، التابع لمبادلة للرعاية الصحية، تُعدّ الأولى من نوعها التي تُجرى في إمارة أبوظبي.

وقاد عملية زراعة الغضروف المفصلي، الدكتور سيباستيان أوردونا، اختصاصي جراحة العظام والمفاصل، الذي قال: عندما عاينت ماجد، وجدته غير قادر على أداء الأنشطة اليومية، ونظراً لخطورة الضرر اقترحت عليه إجراء العملية التي لم تكن متاحة من قبل في أبوظبي، ولكننا أجريناها في يناير من هذا العام.

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