«أوقاف دبي» تطلق «مكافآت ولاء» للمستأجرين

المصدر: دبي - البيان

قررت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي إطلاق برنامج «مكافآت ولاء» للمستأجرين من العقارات التابعة لمحفظة المؤسسة، بهدف تعزيز ولاء المستأجرين ورفع سعادتهم، والتشجيع على استمرارهم ضمن عقارات المؤسسة، والمساهمة في جذب متعاملين جدد.

تطبيق

وبينت المؤسسة أنه بدأ تطبيق البرنامج مع بداية شهر مارس الحالي، بحيث يستفيد من البرنامج المستأجرون، الذين أتموا عدداً معيناً من السنوات التعاقدية في عقارات المؤسسة، والمستأجرون ممن جددوا عقود إيجارهم قبل نهاية العقد، أو دفعوا كامل قيمة الإيجار بدفعة واحدة مقدمة، والمساهمين في الحصول على مستأجر جديد للوحدات السكنية الشاغرة، أو قدموا مقترحات مجدية، أدت إلى رفع إيرادات العقارات التابعة لمحفظة المؤسسة.

ويشمل البرنامج حزمة مكافآت، تتضمن إيجار شهر واحد مجانيا، وتخفيض نسبة 5% من إجمالي قيمة الإيجار مرة واحدة في السنة .

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي «في إطار مساعي المؤسسة المستمرة لتطوير أدائها، وتحقيق رضا المتعاملين قمنا بإطلاق برنامج «مكافآت ولاء» المستأجرين من محفظة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر العقارية، ويقدم البرنامج مكافآت عديدة للمستأجرين القائمين في الوحدات السكنية التابعة للمؤسسة».

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