ورشة إحصاءات الظروف المعيشية وجودة الحياة في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

عقد مركز الفجيرة للإحصاء، بالتنسيق مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ورشة تدريبية عن إحصاءات الظروف المعيشية، وجودة الحياة والفقر والرفاه في الإمارة، وذلك بالاعتماد على مخرجات مسح دخل وإنفاق الأسرة، والذي تم الانتهاء منه مؤخراً.

وأشار الدكتور إبراهيم سعد مدير المركز، إلى أن الورشة ستركز على تدريب المشاركين على أحدث المنهجيات العلمية، وآخر التوصيات الدولية، من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وسيتمكن المشاركون في آخر الورشة، من عمل التحليل اللازم للوضع المعيشي للأسر، وعمل الدراسات التحليلية التي تخدم المجتمع، ويستفيد منها متخذو القرار في بناء السياسات المستقبلية المتعلقة بهذا الموضوع.

وأكد الدكتور إبراهيم، أن مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة، صمم ليقيس عدداً كبيراً من المؤشرات الهامة، التي تعكس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، ولتشخّص الوضع المعيشي الحقيقي لهم، حيث يستند صناع القرار إلى نتائج هذا المسح، في وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق الاستقرار والرفاهية، وهو المسح الأكبر والأشمل.

مؤشرات

وقال إنه سيتم العمل على استخراج أكثر من 115 مؤشراً مهماً، مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الغلاء، مؤشرات الفقر، الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، تحديد خط الاكتفاء الذاتي للأسر، وعمل الميزانية الغذائية للأسر، بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر.

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