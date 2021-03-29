حاكم رأس الخيمة يلتقي محافظ الأنبار العراقية

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس، الدكتور علي فرحان الدليمي، محافظ الأنبار في جمهورية العراق الشقيقة الذي يزور البلاد حالياً. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالمحافظ والوفد المرافق له وتبادل معه الأحاديث المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون الوثيقة والروابط الأخوية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية العراق على الصعد كافة.

حضر اللقاء راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وأيمن عباس أسود، مستشار المحافظ للشؤون الخارجية ومهند فوزي حيمور المستشار الاقتصادي وفؤاد جرن مستشار في الديوان الأميري.

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